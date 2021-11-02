Также Чуланов указал, что в некоторых регионах есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией оказался настолько высок, что число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями "снизилось в разы".
Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.
Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала UkrLive, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены "идти на поклон" в Москву и соглашаться на любые условия "Газпрома".