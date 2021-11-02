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Инфекционист Минздрава Чуланов: в России открыли более 290 тысяч коек для больных COVID-19

В настоящее время в России открыто более 290 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.
Life.ru
«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — добавил специалист.
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В настоящее время некоторое снижение заболеваемости наблюдается только в 13 регионах РФ.
ТК Звезда
Также Чуланов указал, что в некоторых регионах есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией оказался настолько высок, что число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями "снизилось в разы".
Газета.Ru

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