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SM News
SM News

Инфекционист Минздрава не прогнозирует второй волны коронавируса

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов уверен, что в России не наступит вторая волна коронавируса. Об этом он завил в субботу, 19 сентября. По мнению Чуланова, наступление в России второй волны заболеваемости коронавирусом маловероятно.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.
ТАСС02:06
Подробнее о событии
URA.Ru

Ждать ли второй волны коронавируса в России. Прогноз Минздрава РФ

URA.Ru05:28
Газета.Ru

Главный инфекционист Минздрава оценил вероятность второй волны COVID-19 в РФ

Газета.Ru02:27
РИА Новости

Инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

РИА Новости04:37
RT на русском

Инфекционист не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

RT на русском03:00
Коммерсантъ

Главный инфекционист Минздрава не ждет второй волны коронавируса

Коммерсантъ05:00
ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

ТАСС02:06
Екатеринбург Онлайн

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Срок доследственной проверки по делу Алексея Навального продлен

По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Вести.Ru19:47
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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