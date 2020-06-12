Коронавирус

РБКРБКИнфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста Елену Малинникову.
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В Минздраве оценили связанные с COVID-19 риски

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Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

RT на русском10:12

Главный инфекционист Минздрава заявила о снижении рисков от COVID-19

Национальная служба новостей10:48

Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

РБК10:16

Главный инфекционист России отметила снижение рисков заболевания COVID-19

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Главный инфекционист рассказала, сколько осталось до победы над коронавирусом

Вести.Ru09:59

Инфекционист Минздрава сообщила об остающихся рисках заразиться коронавирусом

Московский Комсомолец09:52
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
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Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
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Совместные учения Грузии и США «Достойный партнер» пройдут в сентябре

Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
РИА Новости 09:28
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Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару

Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
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Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко

Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:44
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В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
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Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
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Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
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Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Политика

Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО

Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 10:13
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Происшествия

Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

Актуальные Новости вчера в 12:29
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
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Общество

Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
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Российская Федерация отмечает День России

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
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Интернет

Новая функция поиска появится в WhatsApp

Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
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Авто

Skoda представила новый универсал Skoda Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Политика

Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
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Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду

Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

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Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

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Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
Известия 11:24
Общество

Мурашко призвал быть готовыми поменять планы на отдых из-за COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что планы на отдых этим летом могут поменяться в связи с ситуацией c коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:22
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