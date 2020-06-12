Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста Елену Малинникову.

Путешествия Россиян призвали бронировать отдых в Крыму с июля Крым вступает в самый горячий временной период для туризма, россияне могут смело уже сейчас бронировать отдых в регионе, начиная с июля. 463

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 466

Общество В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.

Армия и оружие Совместные учения Грузии и США «Достойный партнер» пройдут в сентябре Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

Здоровье Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Общество В Оренбургской области продлили режим самоизоляции Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области. 18

Общество Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 926

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова. 7

Политика Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter. 187

Общество Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить. 7

Политика Российская Федерация отмечает День России Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны. 123

Интернет Новая функция поиска появится в WhatsApp Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp. 24

Происшествия В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем. 1,9K

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Футбол Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду. 2

Происшествия В центре Москвы обрушился фасад жилого дома В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.