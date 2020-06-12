Коронавирус
РБКИнфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России
Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста Елену Малинникову.
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Главный инфекционист Минздрава заявила о снижении рисков от COVID-19
Национальная служба новостей10:48
Инфекционист Минздрава сообщила об остающихся рисках заразиться коронавирусом
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