Коронавирус

BFM.ruBFM.ruИнфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

В России ситуация с заболеваемостью COVID-19 может наладиться к июлю текущего года. Такой прогноз дала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе «Док-ток» на Первом канале. Такой вывод специалист сделала, основываясь на тенденциях развития эпидпроцесса.
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с чего всё началось
В эфире программы "Док-ток" на Первом канале
 она также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся коронавирусом, они не будут "пиковыми".
Москва 24вчера в 22:22

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По закону эпидпроцесса: врач спрогнозировала ситуацию с COVID в России

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Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

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Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

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Сроки улучшения ситуации с коронавирусом назвали в Минздраве

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В Минздраве РФ спрогнозировали улучшение ситуации с COVID-19

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Инфекционист Минздрава предположила, что конец пандемии коронавируса в РФ наступит к июлю

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Инфекционист Минздрава оценила сроки завершения эпидемии COVID в России

РБКвчера в 20:02
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На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22

Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета 02:17
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Политика

Трамп объявил ВОЗ ультиматум и пригрозил прекратить финансирование

Дональд Трамп поставил ВОЗ ультиматум: организация должна изменить формат работы в течение месяца, или Вашингтон окончательно прекратит ее финансирование.
Газета.Ru 02:29
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Энергетика

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
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Шоу-бизнес

Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и певицы Нюши

Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и Нюши, которые певица разместила в инстаграме после онлайн-концерта музыканта.
РИА Новости вчера в 18:18
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Экономика

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
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Общество

В Минтруде подсчитали общую сумму выплат для российских семей с детьми

В Минтруде подсчитали общую сумму выплат, на которые могут рассчитывать российские семьи с детьми.
Российская газета вчера в 23:42
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Армия и оружие

В Китае оценили боеспособность российского Су-34

Российский истребитель Су-34 имеет высокую боеспособность.
Lenta.ru 00:28
13
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
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Энергетика

Цены на нефть растут в понедельник утром

Западнотехасская нефть WTI подорожала к этому времени на четыре процента, до 30,7 долларов за бочку.
Московский Комсомолец 17 мая в 22:18
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Экономика

Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
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Технологии

Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром

Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ вчера в 10:29
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
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Здоровье

Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве

В столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Москва 24 02:25
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы.
РБК 02:32
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Общество

Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края

Автор публикации утверждает, что небесный объект приземлился на юге Красноярского края.
ИА Запад24 00:06
10
Общество

Минтруд: ситуация на рынке труда стабилизируется через месяц

Россиянам следует ожидать стабильности на рынке труда примерно через месяц. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
ФедералПресс вчера в 19:10
Общество

ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок

Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.
Ведомости 00:32
Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс

По словам мужчины, проблемы в браке с Фокс начались после того, как в прошлом году звезда уехала на длительные съемки.
Woman.ru 02:18
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Общество

В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Авто

Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
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Культура

Netflix выпустит второй сезон сериала «Академия Амбрелла» 31 июля

iReactor вчера в 09:21
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Политика

СБУ завела дело о госизмене против Кучмы и Ермака

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента страны Леонида Кучмы.
РЕН ТВ вчера в 14:22
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
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Футбол

У трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус

Напомним, что накануне коронавирус был выявлен также у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана, ставшего первым игроком российской премьер-лиги с COVID-19, и защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.
Вести.Ru 01:17
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Футбол

Игрока тульского «Арсенала» назвали самым сильным атакующим футболистом в России

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий назван самым сильным игроком атакующего плана в России.
Тульские новости 02:30
Общество

Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
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Экономика

Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе

К концу торгов на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 911,95 пункта (3,85%), до 24 597,37 пункта.
REGNUM вчера в 16:30
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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