с чего всё началось

В России ситуация с заболеваемостью COVID-19 может наладиться к июлю текущего года. Такой прогноз дала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе «Док-ток» на Первом канале. Такой вывод специалист сделала, основываясь на тенденциях развития эпидпроцесса.

Политика Трамп объявил ВОЗ ультиматум и пригрозил прекратить финансирование Дональд Трамп поставил ВОЗ ультиматум: организация должна изменить формат работы в течение месяца, или Вашингтон окончательно прекратит ее финансирование. 254

Энергетика Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes. 359

Экономика Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости. 20

Технологии Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира. 5

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 178

Происшествия В Ярославле на мужчину напал медведь В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. 187

Политика МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы. 176

Общество Минтруд: ситуация на рынке труда стабилизируется через месяц Россиянам следует ожидать стабильности на рынке труда примерно через месяц. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Общество ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс По словам мужчины, проблемы в браке с Фокс начались после того, как в прошлом году звезда уехала на длительные съемки. 1

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 299

Политика СБУ завела дело о госизмене против Кучмы и Ермака Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента страны Леонида Кучмы. 8

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 459

Экономика Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе К концу торгов на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 911,95 пункта (3,85%), до 24 597,37 пункта.