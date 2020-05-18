Коронавирус
BFM.ruИнфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
В России ситуация с заболеваемостью COVID-19 может наладиться к июлю текущего года. Такой прогноз дала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе «Док-ток» на Первом канале. Такой вывод специалист сделала, основываясь на тенденциях развития эпидпроцесса.
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с чего всё началось
В эфире программы "Док-ток" на Первом канале она также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся коронавирусом, они не будут "пиковыми".Москва 24вчера в 22:22
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Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
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Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
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Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и певицы Нюши
Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и Нюши, которые певица разместила в инстаграме после онлайн-концерта музыканта.
РИА Новости вчера в 18:18
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ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%
Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
Общество
В Минтруде подсчитали общую сумму выплат для российских семей с детьми
В Минтруде подсчитали общую сумму выплат, на которые могут рассчитывать российские семьи с детьми.
Российская газета вчера в 23:42
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В Китае оценили боеспособность российского Су-34
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Lenta.ru 00:28
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Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
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Цены на нефть растут в понедельник утром
Западнотехасская нефть WTI подорожала к этому времени на четыре процента, до 30,7 долларов за бочку.
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Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
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РИА Новости 02:30
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Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ вчера в 10:29
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
Здоровье
Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве
В столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Москва 24 02:25
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы.
РБК 02:32
Общество
Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края
Автор публикации утверждает, что небесный объект приземлился на юге Красноярского края.
ИА Запад24 00:06
Общество
Минтруд: ситуация на рынке труда стабилизируется через месяц
Россиянам следует ожидать стабильности на рынке труда примерно через месяц. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
ФедералПресс вчера в 19:10
Общество
ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок
Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.
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Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс
По словам мужчины, проблемы в браке с Фокс начались после того, как в прошлом году звезда уехала на длительные съемки.
Woman.ru 02:18
Общество
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Культура
Netflix выпустит второй сезон сериала «Академия Амбрелла» 31 июля
iReactor вчера в 09:21
Политика
СБУ завела дело о госизмене против Кучмы и Ермака
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента страны Леонида Кучмы.
РЕН ТВ вчера в 14:22
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Футбол
У трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус
Напомним, что накануне коронавирус был выявлен также у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана, ставшего первым игроком российской премьер-лиги с COVID-19, и защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.
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Футбол
Игрока тульского «Арсенала» назвали самым сильным атакующим футболистом в России
Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий назван самым сильным игроком атакующего плана в России.
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Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
Экономика
Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе
К концу торгов на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 911,95 пункта (3,85%), до 24 597,37 пункта.
REGNUM вчера в 16:30
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02