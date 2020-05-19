с чего всё началось

В России ситуация с заболеваемостью COVID-19 может наладиться к июлю текущего года. Такой прогноз дала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе «Док-ток» на Первом канале. Такой вывод специалист сделала, основываясь на тенденциях развития эпидпроцесса.

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу.

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Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 397

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Происшествия Напавшего на ярославца медведя убили Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая. 27

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Общество Генпрокуратура РФ нашла новые фейки о коронавирусе и чипировании людей Фейки о пандемии коронавирусе как способе поместить некие "чипы" в людей обнаружили в Интернете сотрудники Генпрокуратуры РФ Новые фейковые сообщения о природе пандемии коронавирусной инфекции обнаружили в Сети специалисты надзорного органа.

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Общество Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.

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