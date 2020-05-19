Коронавирус
BFM.ruИнфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
В России ситуация с заболеваемостью COVID-19 может наладиться к июлю текущего года. Такой прогноз дала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе «Док-ток» на Первом канале. Такой вывод специалист сделала, основываясь на тенденциях развития эпидпроцесса.
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с чего всё началось
В эфире программы "Док-ток" на Первом канале она также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся коронавирусом, они не будут "пиковыми".Москва 24вчера в 22:22
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АвтоВАЗ может выпустить новую модель
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
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Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости».
РБК 05:02
Общество
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Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Ведущая «Секрета на миллион» на НТВ в честь своего праздника решила порадовать поклонников трогательным видео, на котором показала множество неизвестных и нигде ранее не опубликованных кадров из ее жизни.
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
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Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
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Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Китайским инсайдерам удалось раздобыть список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12.
NewInform вчера в 10:23
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Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
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На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22
Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
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МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов.
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В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
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Саратовские осужденные организовали в колонии картинную галерею
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