Московский КомсомолецКабмин определил необходимое для получения QR-кода количество антителПравительство России определило, какое количество антител необходимо для получения QR-кода.Московский КомсомолецУсловно достаточным, скорее всего, будет признан титр в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), гарантирующий получение QR-кода в связи защитой от заражения.Smotrim.ruВирусолог Чепурнов ранее прокомментировал идею выдачи QR-кодов по уровню антител.RT на русскомПри отказе предъявлять документ, посетителя могут не пустить даже при наличии QR-кода.46ТВЧитать далееСвернутьГородовойГородовойDaily MoscowДума ТВGazeta.SPbГлагоLБеловка.русСоловей.ИнфоГТРК ЧувашияЭкономика сегодняВятка-На-СетиCT newsСобеседникТульская служба новостейНовые ИзвестияГазета.RuTvtver.ruАБНiReactorГлавный региональныйПервый ТульскийСургутИнформТВMedikForum.ruФАНСОРОКАТурДомЦентральная Служба НовостейИзвестияПодробнее о событииИнфекционист Малышев заявил, что 500 антител Bau/мл достаточно для защиты от коронавирусаLenta.ruвчера в 09:07Источник назвал достаточный для получения QR-кода титр антителИзвестиявчера в 04:37Инфекционист Николай Малышев назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антителNews.ruвчера в 08:11QR-код за антитела могут дать не всемВести.Ruвчера в 07:32Кабмин может установить достаточный уровень антител для получения QR-кодаФАНвчера в 04:39Инфекционист Малышев: титра антител в 500 Bau/мл достаточно для защиты от COVID-19РИА Новостивчера в 07:30Кабмин определил необходимое для получения QR-кода количество антителМосковский Комсомолецвчера в 02:56Показать ещёОценить2,3KПоделиться