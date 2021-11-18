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Кабмин определил необходимое для получения QR-кода количество антител

Правительство России определило, какое количество антител необходимо для получения QR-кода.
Московский Комсомолец
Условно достаточным, скорее всего, будет признан титр в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), гарантирующий получение QR-кода в связи защитой от заражения.
Smotrim.ru
Вирусолог Чепурнов ранее прокомментировал идею выдачи QR-кодов по уровню антител.
RT на русском
При отказе предъявлять документ, посетителя могут не пустить даже при наличии QR-кода.
46ТВ

Подробнее о событии

Инфекционист Малышев заявил, что 500 антител Bau/мл достаточно для защиты от коронавируса
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