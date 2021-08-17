Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой из вакцин, которые есть в настоящее время: главное - запустить процессы выработки антител, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Как казаки турок разбили Легендарное сражение состоялось недалеко от нынешнего хутора Богомолова Красногвардейского района Ставрополья, где сейчас стоит крупнейший конный монумент атаману Донского казачьего войска, генералу Матвею Ивановичу Платову.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что переход Афганистана под контроль террористов стал следствием американской политики и закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и НАТО.