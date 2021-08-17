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Инфекционист Поздняков оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами

Инфекционист Андрей Поздняков в рамках интервью оценил эффективность проведения повторной вакцинации от COVID-19 разными препаратами.
Дни24
Эффективная ревакцинация от коронавируса возможна любым препаратом.
Sputnik Молдова
Поздняков пояснил, что независимо от выбранного препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально «похожей» на коронавирус.
Lenta.ru
"Спад заболеваемости, который мы наблюдаем сейчас, - наиболее подходящее время для ревакцинации и вакцинации после перенесенного заболевания", - добавил он.
РИА Новости

С чего всё началось

Врач «Инвитро-Сибирь» Поздняков оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой из вакцин, которые есть в настоящее время: главное - запустить процессы выработки антител, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
РИА Новости21:41

Подробнее о событии

Врач-инфекционист считает эффективной ревакцинацию от коронавируса любой из вакцин
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Инфекционист оценил эффективность повторной вакцинации от COVID разными препаратами
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Врач Поздняков: ревакцинироваться от COVID-19 можно любым препаратом
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Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
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Врач-инфекционист заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно разными препаратами
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