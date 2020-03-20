Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

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