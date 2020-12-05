Как объяснил инфекционист, в субботу и воскресенье люди сдают меньше тестов и реже обращаются к врачу. При этом в понедельник, вторник и среду выявленных случаев меньше. Он добавил, что с ростом заболеваемости ничего нельзя сделать — «это не зависит ни от чего».

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