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В России спрогнозирован рост числа больных COVID-19 до Нового года

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Как объяснил инфекционист, в субботу и воскресенье люди сдают меньше тестов и реже обращаются к врачу. При этом в понедельник, вторник и среду выявленных случаев меньше. Он добавил, что с ростом заболеваемости ничего нельзя сделать — «это не зависит ни от чего».В источнике
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