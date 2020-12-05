В России спрогнозирован рост числа больных COVID-19 до Нового года
Как объяснил инфекционист, в субботу и воскресенье люди сдают меньше тестов и реже обращаются к врачу. При этом в понедельник, вторник и среду выявленных случаев меньше. Он добавил, что с ростом заболеваемости ничего нельзя сделать — «это не зависит ни от чего».В источнике
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Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист
Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
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