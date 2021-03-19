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РИА Новости

Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле

В начале марта ВОЗ зарегистрировала очередной подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. Предпосылки для нового витка распространения коронавирусной инфекции есть и в России, считает врач.В источнике
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С чего всё началось

Ждать ли россиянам роста заболеваемости COVID в апреле

В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19. В России тоже есть предпосылки для увеличения числа инфицированных, считает врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
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