В начале марта ВОЗ зарегистрировала очередной подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. Предпосылки для нового витка распространения коронавирусной инфекции есть и в России, считает врач.

С чего всё началось Ждать ли россиянам роста заболеваемости COVID в апреле В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19. В России тоже есть предпосылки для увеличения числа инфицированных, считает врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. Радио Sputnik 19:00