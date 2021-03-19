Турция отказалась соблюдать требования Стамбульской конвенции по правам женщин

"Действие конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - сообщается в опубликованном документе.