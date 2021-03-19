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РИА Новости

Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле

В начале марта ВОЗ зарегистрировала очередной подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. Предпосылки для нового витка распространения коронавирусной инфекции есть и в России, считает врач.В источнике
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С чего всё началось

Ждать ли россиянам роста заболеваемости COVID в апреле

В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19. В России тоже есть предпосылки для увеличения числа инфицированных, считает врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
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Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в РФ в апреле

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Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле

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Инфекционист Тимаков допустил рост заболеваемости COVID-19 в апреле

Российская газета20:55

Ждать ли россиянам роста заболеваемости COVID в апреле

Радио Sputnik19:00
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Глава горхозяйства Лесосибирска задержан по делу о гибели детей при пожаре

Следователи СКР задержали руководителя управления городского хозяйства в рамках расследования дела о гибели четверых детей на пожаре в Лесосибирске (Красноярский край), сообщили журналистам в пресс-службе СКР по Красноярскому краю и Хакасии в субботу.
Интерфакс03:01

Турция отказалась соблюдать требования Стамбульской конвенции по правам женщин

"Действие конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - сообщается в опубликованном документе.
Газета.Ru04:36

Plos One: Благодаря частой смене зубов якутские стегозавры не страдали от кариеса

В ходе изучения множества найденных зубов стегозавра, российские палеонтологи пришли к выводу о том, что представители данного вида, жившие в раннем меловом периоде на территории современной Якутии, страдали от их сильного износа.
SMINEWS в Иванове18 марта в 10:16