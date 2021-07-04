Инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду
"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", — сказал Тимаков. Он пояснил, что теперь основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, при этом потеря обоняния ушла на второй план.В источнике
С чего всё началось
Инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду
Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
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