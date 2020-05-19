Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

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