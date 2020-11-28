Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Инфекционист дала советы лечащимся от коронавируса в домашних условиях

Экономика сегодня
News.ru
Капитал страны
Газета.Ru
Live24
MedikForum.ru
NewInform
Мир новостей
ПолитРоссия
Профиль
ПРАЙМ
Народные новости
Цензуры.Нет
Московский Комсомолец
Discover24
Кубанские новости
Югополис
Life.ru
РИА Новости
РИА Воронеж
Страна Советов on-line
Петербургский дневник
Комсомольская правда
Москва 24
Дни24
Наша версия
Евразия Daily
ФАН
Известия Мордовии
Общественная служба новостей
Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова дала рекомендации больным коронавирусом, которые лечатся дома. В первую очередь необходимо точно соблюдать все назначения и рекомендации врача, обязательно оставаться дома.В источнике
С чего всё началось
Агентство Москва

Врач рекомендовала больным с COVID-19 на домашнем лечении пить много воды и чаще лежать на животе

Больным коронавирусной инфекцией на домашнем лечении рекомендовано обильное витаминизированное питье, также следует чаще лежать на животе.
Агентство Москва03:00
Подробнее о событии
MedikForum.ru

Лайфхак, помогающий быстрее излечиться от коронавируса дома

MedikForum.ru08:45
Российская газета

Врач рассказала, что поможет победить коронавирус на дому

Российская газета06:07
URA.Ru

Врач дала советы россиянам, которые заразились коронавирусом

URA.Ru07:04
РИА Новости

Инфекционист дала простые советы для больных коронавирусом

РИА Новости06:40
ФАН

Россиянам рассказали, что делать при заражении коронавирусом

ФАН07:26
Lenta.ru

Инфекционист дал простые советы россиянам при заражении коронавирусом

Lenta.ru05:48
Агентство Москва

Врач рекомендовала больным с COVID-19 на домашнем лечении пить много воды и чаще лежать на животе

Агентство Москва03:00

В Волгограде избрали меру пресечения сестре фигуранта дела об убийстве после ссоры в чате

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сестре главного фигуранта дела об убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате, сообщила ТАСС в субботу руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
ТАСС04:46

«Они шли как зомби»: добровольцы рассказали, с кем столкнулись в Карабахе

На вопрос, почему за прошедшие с первой войны почти тридцать лет Карабах не превратили в крепость с бункерами, минными полями, укрепрайонами и современной системой сигнализации, добровольцы ответить, понятное дело, не могут.
РИА Новости00:15

В Берлине задержали мошенников, пытавшихся штрафовать прохожих за несоблюдение карантина

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали в Берлине двух мошенников, которые выдавали себя за полицейских и пытались оштрафовать прохожих за предполагаемое несоблюдение карантинных мер.
ТАСС07:34

Сертификатор «Северного потока-2» не покинул проект из-за возможных санкций

Как заявили в компании, они будут и дальше работать в том направлении, что касается труб магистрали, несмотря на санкции Госдепа США относительно инспектирования обслуживающих проект судов и оборудования, которое установлено на них.
Evo-rus.com01:37

Данные десятков аэропортов России не успели внести в новую схему полетов

Какие риски увидели авиаторы В презентации "Аэрофлота" говорится, что поставщики аэронавигационных данных не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикацией поправок в навигационных базах данных.
РБК07:02

Роскомнадзор попросил российские IT-компании помочь отечественным СМИ

Роскомнадзор обратил внимание российских СМИ на «необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах», а также попросил ведущие интернет-компании страны «помочь СМИ в их создании и популяризации».
RT на русском08:13