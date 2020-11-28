Сертификатор «Северного потока-2» не покинул проект из-за возможных санкций

Как заявили в компании, они будут и дальше работать в том направлении, что касается труб магистрали, несмотря на санкции Госдепа США относительно инспектирования обслуживающих проект судов и оборудования, которое установлено на них.