Инфекционист дала советы лечащимся от коронавируса в домашних условиях
Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова дала рекомендации больным коронавирусом, которые лечатся дома. В первую очередь необходимо точно соблюдать все назначения и рекомендации врача, обязательно оставаться дома.В источнике
С чего всё началось
Врач рекомендовала больным с COVID-19 на домашнем лечении пить много воды и чаще лежать на животе
Больным коронавирусной инфекцией на домашнем лечении рекомендовано обильное витаминизированное питье, также следует чаще лежать на животе.
Агентство Москва03:00
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