В регионах России начала расти заболеваемость коронавирусом. Очевидную негативную динамику наблюдают в Краснодарском крае — медики связывают ее с туристическим сезоном. Определенный рост числа новых случаев две недели назад произошел в Москве, и с тех пор ситуация не улучшилась.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, зав кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова прогнозирует в сентябре рост заболеваемости COVID-19 из-за возвращения российских туристов из-за границы.

Спровоцировать вторую волну коронавируса в РФ может массовость

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