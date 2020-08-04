Коронавирус
REGNUMСпровоцировать вторую волну коронавируса в РФ может массовость
Как сообщало ИА REGNUM, зав кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова прогнозирует в сентябре рост заболеваемости COVID-19 из-за возвращения российских туристов из-за границы.
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с чего всё началось
В регионах России начала расти заболеваемость коронавирусом. Очевидную негативную динамику наблюдают в Краснодарском крае — медики связывают ее с туристическим сезоном. Определенный рост числа новых случаев две недели назад произошел в Москве, и с тех пор ситуация не улучшилась.Известиявчера в 17:01
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Возвращение россиян с курортов назвали возможной причиной второй волны COVID-19
Lenta.ruвчера в 22:10
Инфекционист считает, что в России может начаться новая вспышка коронавируса после сезона отпусков
Комсомольская правда00:18
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Футбол
«Химки» и тренер Юран расторгли контракт по обоюдному согласию
Как сообщает пресс-служба "Химок" расторжение контракта с Сергеем Юраном произошло по обоюдному согласию.
Вести.Ru 05:41
Общество
Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости
Рамблер вчера в 05:13
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Происшествия
ФНС добилась уголовного обвинения в адрес кассира 1XBet
ФНС добилась уголовного обвинения в адрес кассира 1XBet Федеральная налоговая служба активизировала борьбу с нелегальными азартными играми в сети.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Политика
Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
Здоровье
Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Российский врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в интервью изданию «Слово и Дело» завил, что шум в ушах может говорить о симптомах возрастных смертельных заболеваний, поэтому данной проблеме стоит уделить особое внимание.
Live24 вчера в 11:02
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Армия и оружие
Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Политика
В Белоруссии объявлена срочная 25-дневная мобилизация
Белорусские мужчины стали получать повестки о призыве на срочную мобилизацию.
Цензуры.Нет 04:55
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Происшествия
В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами
В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
Lenta.ru 07:13
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Авто
Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
По данным агентства "Автостат", в период с января по июнь 2020 года средневзвешенная стоимость нового авто в РФ поднялась до отметки 1676000 руб. Таким образом, средняя цена увеличилась на 138 тыс. рублей или 8,9% по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м.
Новые автомобили 04:37
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года.
Lenta.ru 04:36
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Футбол
Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
РИА Новости 05:28
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Политика
МИД РФ считает безосновательным задержание россиян в Белоруссии
Акцент был сделан на недавнем задержании в Белоруссии 33 граждан России "С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами", - сообщили в МИД.
RuNews24.ru вчера в 11:20