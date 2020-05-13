Статистика по госпитализированным с COVID-19 и выписанным пациентам выглядит обнадёживающе, заявил в эфире НСН врач-инфекционист Николай Малышев.

с чего всё началось

Эксперт отдельно прокомментировал наступление возможного пика заболеваемости в России. По словам Малышева, как такового пика не ощущается. Вместо этого есть «верхушка холма», и Россия, вероятно, к ней приближается.

Инфекционист нашел хороший признак в эпидемии коронавируса в РФ

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