Коронавирус

URA.RuURA.RuИнфекционист нашел хороший признак в эпидемии коронавируса в РФ

Эксперт отдельно прокомментировал наступление возможного пика заболеваемости в России. По словам Малышева, как такового пика не ощущается. Вместо этого есть «верхушка холма», и Россия, вероятно, к ней приближается.
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с чего всё началось

Лето не поможет. Инфекционист оценил новые данные по коронавирусу

Статистика по госпитализированным с COVID-19 и выписанным пациентам выглядит обнадёживающе, заявил в эфире НСН врач-инфекционист Николай Малышев.
Национальная служба новостейвчера в 08:11

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Инфекционист усмотрел хороший признак в ситуации с COVID-19 в России

Московский Комсомолецвчера в 22:07

Инфекционист указал на хороший признак в эпидемии коронавируса в России

Известиявчера в 21:06

Врач-инфекционист указал на хороший признак в эпидемии коронавируса в России

АБНвчера в 18:57

Инфекционист проанализировал новые данные по эпидемии коронавируса в России

Online47.ruвчера в 18:59

Инфекционист заявил о хорошем признаке в эпидемии коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 18:54

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

РИА Новостивчера в 18:02

Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 13:29
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомости вчера в 17:49
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
1,5K
Происшествия

На Алтае при строительстве горнолыжного комплекса украли 10 млн рублей

В присвоении обвиняется генеральный директор строительной компании, которая по госконтракту возводила систему искусственного оснежения горнолыжного комплекса.
Pravda.Ru вчера в 12:07
1
Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
4,9K
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Кино

Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Ричарда Ропер из «Chicago Sun-Times» и вовсе назвал «Капоне» «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке».
Live24 вчера в 15:24
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами

Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка ВТБ.
РИА Новости 04:35
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Общество

Госдума во втором чтении приняла закон о реформе полиса ОСАГО

Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении приняли новые поправки к закону о реформировании страхового полиса ОСАГО.
Car.ru вчера в 14:50
6
Политика

Госдума перенесла второе чтение проекта о мерах поддержки бизнеса

Госдума перенесла на неделю рассмотрение во втором чтении законопроекта о новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 05:36
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
6
Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
117
Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Общество

Во Владимирской области выявлено 72 новых случая коронавируса

Напомним, что накануне губернатор Владимир Сипягин продлил до конца мая режим самоизоляции во Владимирской области.
ГТРК Владимир 03:48
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Кино

Определен самый популярный фильм в период самоизоляции

Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
65
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Кино

Петров рассказал о самом запоминающемся поцелуе на съемках

Российский актер театра и кино Александр Петров в программе "Морозова хочет знать" рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере.
Piter.tv 03:44
6
Общество

Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
13
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
218
Общество

В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории

Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com вчера в 13:42
770
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,7K
Общество

За выплатой 10 тыс. руб. на ребенка обратились более 2 млн человек

За сутки подано более 2 млн заявок на разовую выплату 10 тыс. руб. на ребенка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в России.
Коммерсантъ 05:55
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
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Религия

Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
РЕН ТВ вчера в 16:42
2
Шоу-бизнес

У Михаила Ширвиндта родился сын от новой супруги

Режиссёр и актёр Александр Ширвиндт сообщил, что у его 62-летнего сына — телеведущего Михаила Ширвиндта — родился сын.
News.ru 03:37
Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
5
Фигурное катание

Перешедший к Плющенко тренер обратился к Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, который ранее перешел в команду олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, обратился к своей бывшей коллеге Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив ее за все.
Rambler News Service 05:43
1
Происшествия

Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове

В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
5
Общество

Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы

Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
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