Коронавирус
Lenta.ruИнфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости. По его словам, с таким прогнозом согласны большинство экспертов.
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Врач-инфекционист рассказал, когда россиянам ждать пика эпидемии коронавируса
Московский Комсомолец06:15
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Космос
При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Происшествия
СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе
Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:23
Политика
ЛНР и Киев провели обмен пленными
Lenta.ru 03:46
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Политика
Кремль не исключает перенос парада Победы
Ранее ветеранские организации России попросили Владимира Путина перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Армия и оружие
В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35
Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
Армия и оружие
Украина запустила дрон-камикадзе
Украинский барражирующий боеприпас «Гром» прошел очередной этап летных испытаний.
Рамблер вчера в 07:05
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone забанили 20 тысяч читеров за две недели
С момента релиза в Call of Duty: Warzone заблокировали больше 70 тыс. читеров, из них 20 тыс. — за последние две недели.
CyberSport.ru 14 апреля в 01:53
Политика
Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»
В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:01
Общество
В Башкирии закрываются на карантин социальные учреждения
Глава республики Радий Хабиров объявил о закрытии на карантин всех социальных учреждений.
Общественная электронная газета 06:19
Экономика
Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим
Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
Ведомости 05:58
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru 06:11
Происшествия
Задержан высокопоставленный алтайский чиновник
Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
REGNUM 07:00
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Транспорт
Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам
Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о необходимости оформления цифрового пропуска при поездке на дачу и к родственникам.
Взгляд.ру 04:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
Общество
Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке
Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске.
Вести ПК в Воронеже вчера в 00:52
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях.
Политсовет 03:22
Общество
Меркель объявила о частичном снятии в Германии карантина
Ангела Меркель представила план выхода Германии из режима изоляции, вызванной пандемией коронавирусной инфекции и анонсировала частичное снятие ограничение в общественной жизни.
ToDay News Ufa вчера в 13:44
Здоровье
В Оренбуржье за сутки еще 23 человека заболели коронавирусом
За последние сутки в регионе COVID-19 заразились еще 23 человека, из них десять человек были госпитализированы по клиническим показаниям.
Orenonline.ru 05:41
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07