Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruИнфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости. По его словам, с таким прогнозом согласны большинство экспертов.
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Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

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Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
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СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе

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Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
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Кремль не исключает перенос парада Победы

Ранее ветеранские организации России попросили Владимира Путина перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса.
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В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35

Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
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Армия и оружие

Украина запустила дрон-камикадзе

Украинский барражирующий боеприпас «Гром» прошел очередной этап летных испытаний.
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В Call of Duty: Warzone забанили 20 тысяч читеров за две недели

С момента релиза в Call of Duty: Warzone заблокировали больше 70 тыс. читеров, из них 20 тыс. — за последние две недели.
CyberSport.ru 14 апреля в 01:53
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Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»

В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Глава республики Радий Хабиров объявил о закрытии на карантин всех социальных учреждений.
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Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим

Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
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ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
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Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция

Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
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Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA

Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
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Задержан высокопоставленный алтайский чиновник

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
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Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
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Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
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Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам

Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о необходимости оформления цифрового пропуска при поездке на дачу и к родственникам.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
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Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке

Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске.
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

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СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях.
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Меркель объявила о частичном снятии в Германии карантина

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В Оренбуржье за сутки еще 23 человека заболели коронавирусом

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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
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