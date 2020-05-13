Статистика по госпитализированным с COVID-19 и выписанным пациентам выглядит обнадёживающе, заявил в эфире НСН врач-инфекционист Николай Малышев.

с чего всё началось

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

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