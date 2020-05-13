Коронавирус

URA.RuURA.RuИнфекционист нашел хороший признак в эпидемии коронавируса в РФ

Эксперт отдельно прокомментировал наступление возможного пика заболеваемости в России. По словам Малышева, как такового пика не ощущается. Вместо этого есть «верхушка холма», и Россия, вероятно, к ней приближается.
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с чего всё началось

Лето не поможет. Инфекционист оценил новые данные по коронавирусу

Вирусолог: Россия не догонит США по количеству случаев COVID-19 Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН заявил, что к подобным выводам пришли не только канадские, но и российские учёные.
Национальная служба новостейвчера в 08:11

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Инфекционист нашел хороший признак в эпидемии коронавируса в РФ

URA.Ru02:05

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

РИА Новостивчера в 18:02

Инфекционист указал на хороший признак в эпидемии коронавируса в России

Известиявчера в 21:06

Инфекционист заявил о хорошем признаке в эпидемии коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 18:54

Инфекционист усмотрел хороший признак в ситуации с COVID-19 в России

Московский Комсомолецвчера в 22:07

Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 13:29

Лето не поможет. Инфекционист оценил новые данные по коронавирусу

Национальная служба новостейвчера в 08:11
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
76
Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Политика

Против Супрун на Украине могут завести уголовное дело

Против бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, чья реформа может привести к увольнению 50 тыс. медиков, могут завести уголовное дело, сообщает один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО Atlantic Council.
Взгляд.ру 04:24
Происшествия

Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье

Как сообщает канал газеты «Вечорка», в Читу пришёл ветер такой силы, что срывает крыши с домов, уносит плохо закреплены рекламные конструкции и остановки.
REGNUM 03:32
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Происшествия

Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах

Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия вчера в 07:13
1,3K
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM вчера в 11:01
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Общество

Для российских силовиков создали стреляющий щит

Стреляющий щит "Легион" был разработан в 2016 году на основе технологий травматического пистолета "Оса".
Life.ru 03:31
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
4,3K
Происшествия

Под Липецком автомобиль «Дэу Нексия» врезался в дерево, водитель погиб

Gorod48 02:37
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,3K
Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
3
Происшествия

Прибывшего на Урал сибиряка оправдали за нарушение самоизоляции

Советский суд Челябинска вынес постановление о прекращении административного дела в отношении прибывшего из Омска специалиста, на которого полиция составила протокол о "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".
Российская газета 03:15
Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Коммерсантъ 01:57
Шоу-бизнес

61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках

61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках У певицы разглядели импланты ягодиц.
Экспресс газета 03:11
Авто

В Калининграде начали собирать BMW X6 нового поколения

Компания BMW объявила о старте сборки BMW X6 нового поколения на заводе «Автотор» в Калининграде.
Motor вчера в 07:05
31
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
627
Политика

Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Компания Facebook произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
Газета.Ru 03:59
31
Происшествия

СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11

ФБР непреднамеренно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, которого подозревают в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, сообщает портал Yahoo News.
РИА Новости 03:21
2
Общество

Рязанцам пояснили, как получить выплаты на детей

Ранее получать ежемесячную выплату в 5000 рублей с апреля по июнь на детей до трёх лет могли лишь семьи с правом на материнский капитал, при этом ПФР уже перечислил такие выплаты по заявлениям рязанцев, которые поступили в апреле.
МедиаРязань 02:40
6
Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
20
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
3,1K
Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
135
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
62
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС вчера в 08:43
9,2K
Здоровье

В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса

Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
36
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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Авто

Блогер выяснил, что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям

Блогер youtube-канала «Андрей Макар» выяснил, что обойдется дешевле: приобрести Lada Vesta у дилера или собрать ее по запчастям.
Тарантас Ньюс вчера в 03:02
13
Здоровье

В министерстве образования рассказали о работе детских садов

Министерство образования Калужской области сообщило, в каком случае детские сады возобновят свою работу.
Kaluga-poisk.ru вчера в 08:11
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное