Коронавирус
URA.RuИнфекционист нашел хороший признак в эпидемии коронавируса в РФ
Эксперт отдельно прокомментировал наступление возможного пика заболеваемости в России. По словам Малышева, как такового пика не ощущается. Вместо этого есть «верхушка холма», и Россия, вероятно, к ней приближается.
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с чего всё началось
Вирусолог: Россия не догонит США по количеству случаев COVID-19 Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН заявил, что к подобным выводам пришли не только канадские, но и российские учёные.Национальная служба новостейвчера в 08:11
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Инфекционист усмотрел хороший признак в ситуации с COVID-19 в России
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Прибывшего на Урал сибиряка оправдали за нарушение самоизоляции
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Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
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Министерство образования Калужской области сообщило, в каком случае детские сады возобновят свою работу.
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