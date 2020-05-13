Вирусолог: Россия не догонит США по количеству случаев COVID-19 Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН заявил, что к подобным выводам пришли не только канадские, но и российские учёные.

с чего всё началось

Эксперт отдельно прокомментировал наступление возможного пика заболеваемости в России. По словам Малышева, как такового пика не ощущается. Вместо этого есть «верхушка холма», и Россия, вероятно, к ней приближается.

Инфекционист нашел хороший признак в эпидемии коронавируса в РФ

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 76

Политика Против Супрун на Украине могут завести уголовное дело Против бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, чья реформа может привести к увольнению 50 тыс. медиков, могут завести уголовное дело, сообщает один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО Atlantic Council.

Происшествия Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье Как сообщает канал газеты «Вечорка», в Читу пришёл ветер такой силы, что срывает крыши с домов, уносит плохо закреплены рекламные конструкции и остановки.

Происшествия Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. 1,3K

Общество Для российских силовиков создали стреляющий щит Стреляющий щит "Легион" был разработан в 2016 году на основе технологий травматического пистолета "Оса". 2

Общество Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. 4,3K

Политика Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию. 3

Происшествия Прибывшего на Урал сибиряка оправдали за нарушение самоизоляции Советский суд Челябинска вынес постановление о прекращении административного дела в отношении прибывшего из Омска специалиста, на которого полиция составила протокол о "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Шоу-бизнес 61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках 61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках У певицы разглядели импланты ягодиц.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 627

Общество Рязанцам пояснили, как получить выплаты на детей Ранее получать ежемесячную выплату в 5000 рублей с апреля по июнь на детей до трёх лет могли лишь семьи с правом на материнский капитал, при этом ПФР уже перечислил такие выплаты по заявлениям рязанцев, которые поступили в апреле. 6

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 3,1K

Здоровье В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. 36