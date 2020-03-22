Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИнфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда". По мнению Викулова, на первом месте по безопасности находится личный транспорт, на втором - такси.
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с чего всё началось

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

Вскоре, по мнению специалиста, в общественном транспорте будет введена система фильтрации воздуха, что сделает передвижение абсолютно безопасным при любой эпидемии.
ТК Звезда09:52

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Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

Вести.Ru13:04

Назван самый безопасный во время пандемии вид транспорта

Телеканал 360°12:37

Врач назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

РИА Новости10:40

Назван самый безопасный транспорт при пандемии коронавируса

News.ru11:12

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Lenta.ru11:11

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Газета.Ru12:16

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

ТК Звезда09:52
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Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

News.ru вчера в 16:44
Армия и оружие

Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Футбол

Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
РБК 15:16
Футбол

Названа причина заражения Паоло Мальдини и его сына коронавирусом

Паоло Мальдини, исполняющий обязанности технического директора в «Милане», заразился коронавирусом.
LiveResult.Ru вчера в 16:04
Спорт

МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Российская газета 14:54
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
Политика

Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается

В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 14:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 19 марта в 04:20
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) 12:15
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Суточная смертность от коронавируса в Италии начала уменьшаться

Число смертельных исходов болезни COVID-19 в Италии за сутки сократилось, заявил 22 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в ходе брифинга.
Красная весна 13:29
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Гаджеты

Google анонсирует новое приложение Camera Go

На Android Go официально зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, и вскоре компания выпустит новое приложение Camera Go.
ITZine.ru 20 марта в 01:21
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru 03:49
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Профиль вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Происшествия

Видео: Петербуржец на «Лексусе» пошутил про коронавирус и вице-губернатора Ильина. Полиция контролирует его дубинками

Начальник полиции Баранов разбирается, откуда у него в хозяйстве появился вирус, да еще и у родственника вице-губернатора Ленобласти Ильина.
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Кино

Жены Дженсена Эклса и Джареда Падалеки на кадрах нового эпизода «Сверхъестественного»

Официальный синопсис эпизода гласит, что Сэм и Дин (Дженсен Эклс) будут разыскивать некую уникальную вещь, которая в силах помочь им совладать с Богом.
Popcornnews.ru 19 марта в 17:00
Здоровье

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
ТАСС 13:02
Наука

Ученые заявили, что музыка поможет восстановиться после инсульта

Эксперты подчеркнули, что музыка способствует восстановлению людей после инсульта.
RuNews24.ru 19 марта в 03:14
Музыка

Организаторы «Евровидения» объяснили, что дальше будет с конкурсом

Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".
Российская газета 20 марта в 17:32
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Газета.Ru 13:29
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Гаджеты

Работающий Huawei P40 Pro показали на живом фото

Astera 13:49
Общество

Снижающий риск заражения вирусами продукт назван

Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Вечерний курьер 05:26
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
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