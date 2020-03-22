Коронавирус
Газета.RuИнфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда". По мнению Викулова, на первом месте по безопасности находится личный транспорт, на втором - такси.
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с чего всё началось
Вскоре, по мнению специалиста, в общественном транспорте будет введена система фильтрации воздуха, что сделает передвижение абсолютно безопасным при любой эпидемии.ТК Звезда09:52
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