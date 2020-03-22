Будьте в Плюсе
Главное
Ещё
США
Ещё
Интересное
Ещё
Политика
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Ещё
реклама
Газета.RuГазета.Ru
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Рамблер
  • Телеканал 360°0:25
  • Мой Брянск1:06
  • Piter.tv0:46
Смотрите также
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда". По мнению Викулова, на первом месте по безопасности находится личный транспорт, на втором - такси.В источнике
React
103
107
С чего всё начиналось
alt

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

Вскоре, по мнению специалиста, в общественном транспорте будет введена система фильтрации воздуха, что сделает передвижение абсолютно безопасным при любой эпидемии.
ТК Звезда 09:52
Подробнее о событии
alt

Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

Вести.Ru 13:04
alt

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

ТК Звезда 09:52
alt

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Газета.Ru 12:16
реклама