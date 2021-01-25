"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

РИА Новости 04:41