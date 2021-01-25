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Lenta.ru
Lenta.ru

Инфекционист назвал сроки снятия ограничений из-за коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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РБК

Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу

РБК06:00
RT на русском

Вирусолог дал прогноз относительно отмены ограничений в России из-за COVID-19

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URA.Ru

Инфекционист назвал дату снятия ограничений по коронавирусу

URA.Ru05:21
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Инфекционист назвал сроки снятия ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru05:25
Национальная служба новостей

Врач рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 в России

Национальная служба новостей05:19
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Эксперт спрогнозировал, когда в России могут отменить ограничения из-за COVID-19

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Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

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Гинцбург прокомментировал вакцинацию от коронавируса пациентов с онкологией

Инструкция к вакцине от коронавируса «Спутник V» не запрещает делать прививки пациентам с онкологией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
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Советник Кадырова призвал участвовавшего в акциях протеста чеченца выйти на связь

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал уроженца республики, который участвовал в потасовке с полицейскими во время несогласованной акции в Москве 23 января, отречься от оппозиции и пообещал решение проблем с законом.
BFM.ru23:52