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Lenta.ru
Lenta.ru

Инфекционист назвал сроки снятия ограничений из-за коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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