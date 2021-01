Рэпер Эминем выпустил новый клип на песню Higher

Премьера видеоклипа к песне Higher - треку, который вышел в декабре прошлого года со второй частью альбома Эминема Music To be Murdered By, названного им Side B, уже прошла во время предварительного показа матча UFC Конора Макгрегора и Дастина Порье, состоявшегося еще 23 января.