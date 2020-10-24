Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве ожидается через одну-две недели, в России - не раньше, чем через месяц, при этом снижение числа новых случаев COVID-19, вероятно, будет после нового года, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

РИА Новости вчера в 06:05