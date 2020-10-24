Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве положение дел с COVID-19 стабилизируется через одну-две недели, заявил инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Врач рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в Москве
Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве ожидается через одну-две недели, в России - не раньше, чем через месяц, при этом снижение числа новых случаев COVID-19, вероятно, будет после нового года, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
РИА Новостивчера в 06:05
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