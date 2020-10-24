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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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В Москве положение дел с COVID-19 стабилизируется через одну-две недели, заявил инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Врач рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в Москве

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве ожидается через одну-две недели, в России - не раньше, чем через месяц, при этом снижение числа новых случаев COVID-19, вероятно, будет после нового года, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
РИА Новостивчера в 06:05
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Инфекционист дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в Москве

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Врач назвал срок стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

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РИА Новостивчера в 06:05

Тренер Нурмагомедова прокомментировал его решение завершить карьеру

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал заявление своего подопечного о том, что 24 октября 2020 года прошел его последний бой.
Тренер Нурмагомедова прокомментировал его решение завершить карьеру
Московский Комсомолец18:57

В России взлетели цены на главный новогодний продукт

Оптовые и розничные цены на главный новогодний продукт — красную икру — взлетели почти на треть из-за скудного улова лососевых на Камчатке, сообщила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.
Lenta.ruвчера в 09:42

Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника

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ТАСС23 октября в 13:14

Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными

Американский геофизический союз (American Geophysical Union) извиняется перед российскими учеными, статью которых ранее не приняли к рассмотрению из-за санкций, и сейчас приглашает авторов подать заявку повторно.
Вести.Ruвчера в 05:44

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Мирные демонстрации против введения ограничительных мер из-за пандемии в Италии перешли в жестокие столкновения с полицией – протестующие кидали в правоохранителей камни, дымовые шашки и петарды.
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Три молодых игрока омского «Авангарда» вошли в состав сборной России на Евротуре

Национальная сборная России сыграет на финском этапе Евротура молодежным составом, в который вошли три молодых хоккеиста омского "Авангарда" защитник Семен Чистяков и нападающие Егор Чинахов и Арсений Грицюк.
Новый Омсквчера в 05:30

Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца

Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает Благовещенский городской суд.
РИА Новостивчера в 09:02