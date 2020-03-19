Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок.

с чего всё началось

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

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