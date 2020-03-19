Коронавирус

REGNUMREGNUMИнфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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с чего всё началось

Инфекционист назвал альтернативу медицинским маскам

Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:09

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

REGNUM00:02

Не пакет. Врач рассказал, что можно использовать вместо медицинской маски

Life.ruвчера в 23:13

Найдена альтернатива медицинской маске

Газета.Ru00:35

Инфекционист рассказал, чем можно заменить медицинскую маску

URA.Ruвчера в 23:09

Инфекционист рассказал об альтернативе медицинским маскам

Известиявчера в 21:52

Инфекционист назвал альтернативу медицинским маскам

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Здоровье

На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус

17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.
Вести.Ru 17 марта в 09:14
Шоу-бизнес

Муцениеце шокировала подписчиков снимком с женатым мужчиной

Похоже, что страдания актрисы по поводу развода с Павлом Прилучным скоро закончится, поскольку и сама поп-дива уже смеется над ситуацией.
OvideO.ru вчера в 16:46
Здоровье

Более 55 тысяч мест в инфекционных больницах подготовлено в России

В России подготовлено более 55 тыс. инфекционных коек, в том числе реанимационных и обсерваторов, и закуплено свыше 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 02:51
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Общество

Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса

Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Известия вчера в 11:03
Игры

Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»

Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Kinonews.ru вчера в 13:43
Политика

Под обращением в Совет Европы из-за конституции подписались 100 600 человек

Поправки, по оценке авторов обращения, ставят крест на принципе сменяемости власти из-за обнуления президентских сроков.
Ведомости вчера в 23:05
Финансы

ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 02:34
Общество

Коронавирус может негативно повлиять на поставки алкоголя в Россию

Крупные импортеры алкоголя предупредили российских закупщиков о возможных проблемах с поставками из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:42
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
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Завод по производству медицинских масок на Урале перешел на круглосуточную работу

Всего российские заводы ежедневно производят 1,5 миллиона масок. Однако до аптек доходит малая часть.
ТагилСити.ру 02:33
Общество

Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля

Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Известия вчера в 02:15
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Технологии

К тестированию сетей 5G приступят в России

Госкомиссия по радиочастотам выдаст компании «Новые цифровые решения» частоты в миллиметровом диапазоне для тестирования 5G.
Русская Планета вчера в 20:01
Финансы

В Госдуме предложили Силуанову по примеру США раздать жителям деньги

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 млрд долларов наличными.
REGNUM 03:03
Экономика

Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности валют

Экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил данные Bloomberg о том, что рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости 03:23
Энергетика

Рост цен на бензин в России удивил Путина

Глава государства Владимир Путин удивился, что рост цен на бензин вдвое опередил инфляцию при падении стоимости нефти с $65–70 до менее чем $30 за баррель.
Бел.Ру вчера в 03:00
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Общество

Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Газета.Ru 02:14
Общество

В Китае заявили об эффективном лекарстве от коронавируса

Использовать для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, противогриппозное лекарство «Авиган» намерены власти Китая.
EastRussia вчера в 22:16
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 вчера в 11:52
Армия и оружие

Космические силы США получили глушилку спутников

Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Российская газета вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Бритни Спирс столкнулась с травлей в Сети

Экспресс газета вчера в 06:34
Происшествия

Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом

Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
REGNUM 01:57
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