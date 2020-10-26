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РИА Новости
РИА Новости

Инфекционист перечислил правильные способы проверки себя на коронавирус

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По словам эксперта, на выбор есть три способа тестирования на COVID-19: тесты на разные виды антител и мазок ПЦР. Как пояснил Тимков, все они эффективны, но необходимо правильно применять их в нужное время.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Какой тест правильный? Как проверять себя на коронавирус

Россияне могут проверить себя на коронавирус сразу несколькими способами. Это мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
РБК

Врач назвал способы проверить себя на COVID-19

РБК20:43
URA.Ru

Вакцинолог рассказал, как правильно проверяться на коронавирус

URA.Ru23:31
РИА Новости

Инфекционист перечислил правильные способы проверки себя на коронавирус

РИА Новости23:01
MedikForum.ru

Врач рассказал, как правильно диагностировать у себя коронавирус

MedikForum.ru21:39
Московский Комсомолец

Медик назвал точный способ выявить у себя коронавирус

Московский Комсомолец01:50
News.ru

Врач рассказал, как проверить себя на COVID-19

News.ru19:42
Радио Sputnik

Какой тест правильный? Как проверять себя на коронавирус

Радио Sputnik19:00

Володин доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что коронавирусной инфекцией переболел или сейчас болеет 91 депутат, 38 человек сейчас находятся на больничной койке, один — в реанимации.
Володин доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме
РИА Новости03:24

Лукашенко в разговоре с Помпео заявил, что Россия является главным союзником Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и государственный секретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео провели переговоры в субботу 24 октября в Минске.
SM News24 октября в 14:15

Заболевание коронавирусом подтвердилось у губернатора Кемеровской области

На прошлой неделе глава Кузбасса Сергей Цивилев решил уйти на самоизоляцию после того, как у него проявились симптомы коронавируса, заболевание COVID-19 было подтверждено и у его супруги - Анны Цивилевой.
Avoka.do01:34

Мясников ответил на призыв Жириновского лишить его диплома врача

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусе.
РИА Новостивчера в 03:52

Забайкалье бьёт «рекорды» по уровню заболеваемости коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса в Забайкальском крае продолжает оставаться крайне напряжённой: за сутки 25 октября выявлены 228 новых носителей SARS-CoV-2.
REGNUM00:51

Рубль снижается к доллару и евро в начале недели вслед за нефтью

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,4%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,7-0,8%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в основном снижаются — в пределах 1,2%.
ПРАЙМ03:10