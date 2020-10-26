Инфекционист перечислил правильные способы проверки себя на коронавирус
По словам эксперта, на выбор есть три способа тестирования на COVID-19: тесты на разные виды антител и мазок ПЦР. Как пояснил Тимков, все они эффективны, но необходимо правильно применять их в нужное время.В источнике
С чего всё началось
Какой тест правильный? Как проверять себя на коронавирус
Россияне могут проверить себя на коронавирус сразу несколькими способами. Это мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител.
Радио Sputnik19:00
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