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Инфекционист предрек рост случаев COVID-19 в России до конца года

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Как сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России будет увеличиваться до Нового года.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист

Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
РИА Новости03:08
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Говорит Москва

Инфекционист: число больных COVID-19 будет расти до Нового года

Говорит Москва03:41
Комсомольская правда

Число зараженных коронавирусом будет расти до Нового года, считает инфекционист

Комсомольская правда04:33
РЕН ТВ

Инфекционист прогнозирует рост новых случаев COVID в РФ до Нового года

РЕН ТВ04:13
RT на русском

Инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

RT на русском04:49
Известия

Инфекционист предрек рост новых случаев COVID-19 в России до Нового года

Известия03:41
Московский Комсомолец

Инфекционист спрогнозировал дальнейший рост числа заболевших коронавирусом в России

Московский Комсомолец03:24
РИА Новости

Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист

РИА Новости03:08

Folha de S.Paulo: РФ ответила на заявление главы НАТО выводом в море сразу двух флотов

Москва незамедлительно ответила на критическое высказывание главы НАТО Йенса Столтенберга, озвученное в адрес России второго декабря на встрече с главами внешнеполитических ведомств Украины и Грузии.
Южный Федеральный04:18

«Зенит» победит «Урал», «Спартак» уверенно выиграет у «Тамбова». Прогнозы на матчи 17-го тура РПЛ

Спартак — Тамбов «Зенит» — «Урал» Пятницкий — 3:1. «Зенит» буксует в чемпионате России, неубедительно выглядит в Лиге чемпионов, но на этот матч команда соберется и выиграет.
Спорт-Экспрессвчера в 04:25

В Южно-Сахалинске выселенной на улицу пенсионерке предоставили временное жилье

Вопрос представления жилья пенсионерке, проживавшей в аварийном доме по ул. Попова, который сегодня снесли, был решен в течение часа после личного вмешательства в ситуацию мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.
Сахалин.Инфовчера в 01:15

Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.
ТАССвчера в 12:30

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Хаотичная квалификация на короткой трассе в Бахрейне завершилась под красными флагами: лидер сезона Мик Шумахер, готовясь к решающему быстрому кругу, был невнимателен при обгоне Роя Ниссани – их машины столкнулись, засыпав трассу обломками и вынудив судей остановить сессию досрочно.
Motorsport.com Россиявчера в 12:29

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Kursk.com02:51

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Глава ЛЖД Морис Клейбергс недавно провел онлайн-переговоры с первым заместителем гендиректора РЖД Сергеем Павловым, в ходе которых обговаривались условия по восстановлению транзитов российских грузов через Латвию.
Слово и Дело3 декабря в 06:31

ЦСР: кредитные каникулы для бизнеса не смогли получить 35% компаний

Кредитные каникулы не смогли получить более трети бизнесов (35%), на которые распространялась эта мера поддержки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъвчера в 10:00