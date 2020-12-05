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Инфекционист предрек рост случаев COVID-19 в России до конца года

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Как сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России будет увеличиваться до Нового года.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист

Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
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Инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

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Инфекционист: число больных коронавирусом будет расти до Нового года

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Инфекционист: число больных COVID-19 будет расти до Нового года

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Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист

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Назван способ распознать рак по смеху

Среди других частых симптомов медики выделяют долго не проходящий кашель, сопутствующие ему кровяные выделения, охриплость, потерю аппетита, беспричинное снижение веса, одышку, чувство усталости или слабости, а также постоянное повторение инфекционных болезней вроде бронхита или пневмонии.
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