Инфекционист предрек рост случаев COVID-19 в России до конца года
Как сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России будет увеличиваться до Нового года.В источнике
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Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист
Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
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