Не та "пятерка" На вечер 5 мая Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом.

с чего всё началось

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции, пишут "Известия".

Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели

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