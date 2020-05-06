Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИнфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции, пишут "Известия".
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с чего всё началось

Смертность и порог: когда РФ войдет в топ-5 стран по числу заболевших COVID

Не та "пятерка" На вечер 5 мая Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом.
Известиявчера в 14:19

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Инфекционист предсказал вторую волну COVID-19 после майских праздников

ТК Звездавчера в 23:39

Эксперты: РФ может попасть в пятёрку лидеров по коронавирусу

News.ruвчера в 22:37

Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели

РИА Новостивчера в 20:03

Россия рискует попасть в пятерку стран-лидеров по коронавирусу

URA.Ruвчера в 20:41

Эксперт прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 после праздников

РЕН ТВвчера в 20:17

Эксперты спрогнозировали выход России в топ-5 стран по заболеваемости COVID-19

Известиявчера в 20:13

Эксперт предупредил о всплеске коронавируса из-за майских праздников

Life.ruвчера в 22:14
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Экономика

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
РБК вчера в 23:01
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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Общество

Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe

ToDay News Ufa 04 мая в 10:57
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Общество

В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:38
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБК 00:00
Экономика

Правительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса.
Алтайская правда вчера в 03:08
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Общество

Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Общество

Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни

Областная Рязанская Газета 04 мая в 09:57
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Космос

Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита

Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты вчера в 14:02
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Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
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Здоровье

В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи

Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
Atas.info вчера в 02:55
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Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Lenta.ru вчера в 13:23
1,8K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
2,9K
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
3
Шоу-бизнес

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета вчера в 11:58
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Происшествия

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт.
Avia.pro вчера в 20:16
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Единоборства

Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи

В преддверии турнира UFC под номерным знаком 249 Тони Фергюсон дал понять, что считает Джастина Гэтжи более сильным соперником, чем Хабиба Нурмагомедова.
ГЛАС.RU вчера в 06:34
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Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
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Наука

Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса

Представитель группы учёных Краснодарского края Дмитрий Лопатин рассказал о разработке нанонитей для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:47
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Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
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Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС вчера в 07:08
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Политика

Латвия объявила себя «донором СССР»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru вчера в 23:06
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Здоровье

В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 13:55
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