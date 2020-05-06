Коронавирус
РИА НовостиИнфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции, пишут "Известия".
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с чего всё началось
Не та "пятерка" На вечер 5 мая Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом.Известиявчера в 14:19
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Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Экономика
Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
РБК вчера в 23:01
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Общество
Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe
ToDay News Ufa 04 мая в 10:57
Общество
В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса
Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:38
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБК 00:00
Экономика
Правительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса.
Алтайская правда вчера в 03:08
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета 04 мая в 09:57
Космос
Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита
Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты вчера в 14:02
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
Здоровье
В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи
Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
Atas.info вчера в 02:55
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Lenta.ru вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни
Экспресс газета вчера в 11:24
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Шоу-бизнес
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета вчера в 11:58
Происшествия
В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт.
Avia.pro вчера в 20:16
Единоборства
Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи
В преддверии турнира UFC под номерным знаком 249 Тони Фергюсон дал понять, что считает Джастина Гэтжи более сильным соперником, чем Хабиба Нурмагомедова.
ГЛАС.RU вчера в 06:34
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
Наука
Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса
Представитель группы учёных Краснодарского края Дмитрий Лопатин рассказал о разработке нанонитей для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:47
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС вчера в 07:08
Политика
Латвия объявила себя «донором СССР»
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru вчера в 23:06
Здоровье
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 13:55