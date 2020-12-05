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Врач прогнозирует рост числа случаев COVID-19 в России до Нового года

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Инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что число выявленных случаев COVID-19 будет расти в России до Нового года.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист

Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
РИА Новости03:08
Подробнее о событии
News.ru

Инфекционист: число больных коронавирусом будет расти до Нового года

News.ru03:33
Комсомольская правда

Число зараженных коронавирусом будет расти до Нового года, считает инфекционист

Комсомольская правда04:33
Говорит Москва

Инфекционист: число больных COVID-19 будет расти до Нового года

Говорит Москва03:41
Известия

Инфекционист предрек рост новых случаев COVID-19 в России до Нового года

Известия03:41
RT на русском

Инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

RT на русском04:49
Московский Комсомолец

Инфекционист спрогнозировал дальнейший рост числа заболевших коронавирусом в России

Московский Комсомолец03:24
РИА Новости

Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист

РИА Новости03:08

Роботизированные самосвалы для работы в карьерах создают в России

Многотонные роботы-самосвалы для карьерной горнодобычи разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана).
РИА Новости01:00

ООН: тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис может наступить в 2021 году

Миру в 2021 году грозит тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис, если страны не предоставят необходимого финансирования, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Коммерсантъвчера в 14:14

Парламент Молдавии урезал полномочия президента и повысил статус русского языка

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проекты законов по таким резонансным вопросам, как повышение статуса русского языка в республике, отмена запрета на вещание телеканалов РФ, укрепление статуса Гагаузской автономии и других.
ТАССвчера в 17:33

В Роспотребнадзоре объяснили отличия повторного заболевания COVID-19 от рецидива

При исследовании геномов выделенных вирусов подтверждается факт повторного заболевания COVID-19, а не рецидива, различия между первым и вторым штаммами в вирусных геномах являются доказательством повторного инфицирования.
Известия05:56

Китай заявил о строительстве базы производства твердотопливных ракет

В июне прошлого года Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-11» с мобильной платформы в Желтом море у берегов Хайяна, что ознаменовало первый в стране космический запуск с платформы морского базирования.
ИА Красная Весна2 декабря в 22:21

Lucid Motors завершает строительство первого предприятия по производству электромобилей

Инновационное предприятие AMP-1 компании Lucid, являющееся первым специализированным заводом по производству электромобилей, построенным "с нуля" в Северной Америке, спроектировано с прицелом на будущее, что обеспечит возможность реализации дополнительных этапов расширения на этом объекте.
ТАСС3 декабря в 04:12

Правительство РФ запретило тысячам волгоградцам выпивать в новогодние праздники

Как стало известно 5 декабря, по указанию правительства РФ из-за необходимой вакцинации от COVID-19 от алкоголя на полтора месяца придётся отказаться нескольким тысячам жителей Волгоградской области.
Блокнот Волгоград07:32