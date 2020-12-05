Инфекционист прогнозирует рост числа случаев COVID-19 в РФ до Нового года
Количество новых случаев коронавируса в России продолжит расти до Нового года. О таком прогнозе сообщил инфекционист Евгений Тимаков. Рост заболеваемости инфекцией происходит по синусоиде.В источнике
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Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист
Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
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