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Народные новости
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Инфекционист прогнозирует рост числа случаев COVID-19 в РФ до Нового года

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Количество новых случаев коронавируса в России продолжит расти до Нового года. О таком прогнозе сообщил инфекционист Евгений Тимаков. Рост заболеваемости инфекцией происходит по синусоиде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист

Число заболевших COVID-19 в РФ будет расти до Нового года, а в ряде регионов, возможно, и после, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
РИА Новостивчера в 03:08
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RT на русском

Инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 04:49
Известия

Инфекционист предрек рост новых случаев COVID-19 в России до Нового года

Известиявчера в 03:41
Говорит Москва

Инфекционист: число больных COVID-19 будет расти до Нового года

Говорит Москвавчера в 03:41
Комсомольская правда

Число зараженных коронавирусом будет расти до Нового года, считает инфекционист

Комсомольская правдавчера в 04:33
News.ru

Инфекционист: число больных коронавирусом будет расти до Нового года

News.ruвчера в 03:33
Московский Комсомолец

Инфекционист спрогнозировал дальнейший рост числа заболевших коронавирусом в России

Московский Комсомолецвчера в 03:24
РИА Новости

Число больных COVID-19 будет расти до Нового года, считает инфекционист

РИА Новостивчера в 03:08

Суд арестовал выбросившую ребенка из окна в «новой Москве» женщину

Щербинский суд Москвы арестовал до 4 февраля женщину, находящуюся на седьмом месяце беременности, которая подозревается в том, что выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в «новой Москве».
Суд арестовал выбросившую ребенка из окна в «новой Москве» женщину
Известиявчера в 10:22

Киев потребует ужесточения санкций против России из-за Донбасса

Киев будет требовать ужесточить санкции в отношении РФ после новогодних праздников, если не будет урегулирования ситуации в Донбасс, заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук.
РИА Новостивчера в 15:42

В Госдуме заявили о необходимости создать министерство демографии и семьи

В России отсутствуют данные по многим важным социальным группам, в том числе неполные данные о матерях-одиночках, незарегистрированных семьях, и практически полностью нет данных о представителях ЛГБТ-сообществ, статистика по которым может также дать государству важную информацию по демографии в стране.
Известиявчера в 13:34

В сети обсудили попытку вооружённых людей пересечь границу РФ и Украины

Напомним, 4 декабря глава Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров заявил о том, что попытка трёх вооружённых людей прорваться в Россию с территории Украины может являться провокацией для начала боевых действий между двумя странами.
REGNUMвчера в 11:03

Названа дата анонса и цена объектива Viltrox 85mm f/1.8 Z

Если верить источнику, новый объектив Viltrox будет построен по той же оптической схеме, что модель Viltrox PFU RBMH 85mm f/1.8 STM, оснащенная креплением Sony E. Напомним, в ее оптической схеме насчитывается десять элементов в восьми группах, включая элемент со сверхмалой дисперсией и четыре элемента из стекла с повышенным светопропусканием.
iXBT.comвчера в 10:51