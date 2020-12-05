В Госдуме заявили о необходимости создать министерство демографии и семьи

В России отсутствуют данные по многим важным социальным группам, в том числе неполные данные о матерях-одиночках, незарегистрированных семьях, и практически полностью нет данных о представителях ЛГБТ-сообществ, статистика по которым может также дать государству важную информацию по демографии в стране.