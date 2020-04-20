с чего всё началось

Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена. Если обычную пневмонию хорошо видно на рентгеновском снимке, то в случае с SARS-CoV-2 все иначе.

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,5K

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 178

Единоборства Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском Боксёр Александр Усик поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

Общество Аномальные холода ожидаются в европейской части России Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр. 17

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,7K

Общество Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня. 71

Футбол Представитель «Тоттенхэма» оценил вероятность трансфера Дзюбы Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в стан команды Моуринью.

Происшествия В Приморье ещё три пациента с коронавирусной инфекцией вылечились Владивосток, 20 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё три пациента с коронавирусом вылечились и выписаны домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Общество Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. 3

Интернет Четыре признака покажут, что мобильное приложение шпионит за вами Просит разрешение на использование ненужных ему данных По мнению создателя Avast, приложения для Android слишком часто запрашивают доступ к данным и функциям смартфонов. 2