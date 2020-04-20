Коронавирус
Российская газетаИнфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена. Если обычную пневмонию хорошо видно на рентгеновском снимке, то в случае с SARS-CoV-2 все иначе.
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Политика
Самолёт с медицинскими масками прилетел из Узбекистана в Москву
News.ru 18 апреля в 11:37
Транспорт
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com 18 апреля в 11:57
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Единоборства
Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском
Боксёр Александр Усик поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
RT на русском вчера в 14:43
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews 18 апреля в 06:58
Здоровье
Первый человек заразился короновирусом в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске выявлен первый человек, заразившийся новым типов коронавирусной инфекции.
АиФ Хабаровск 00:10
Происшествия
В ДТП на алтайской трассе погибли три человека
REGNUM вчера в 23:47
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском вчера в 03:43
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС вчера в 06:23
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 18 апреля в 11:36
Политика
Названы организаторы акций против самоизоляции в США
Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Политика
Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 20:40
Футбол
Представитель «Тоттенхэма» оценил вероятность трансфера Дзюбы
Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в стан команды Моуринью.
Metaratings вчера в 11:55
Происшествия
В Приморье ещё три пациента с коронавирусной инфекцией вылечились
Владивосток, 20 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё три пациента с коронавирусом вылечились и выписаны домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 01:23
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 00:42
Интернет
Четыре признака покажут, что мобильное приложение шпионит за вами
Просит разрешение на использование ненужных ему данных По мнению создателя Avast, приложения для Android слишком часто запрашивают доступ к данным и функциям смартфонов.
Территория новостей вчера в 12:34
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 18 апреля в 15:55
Экономика
Власти Москвы оценили объем отсрочки по налогам для предприятий
Объем беспроцентной отсрочки по налогам для предприятий в Москве составит 9,65 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 01:10
Происшествия
В Иркутске умер третий пациент с коронавирусом
Третий пациент с диагнозом COVID-19 умер в Иркутске, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
РИА Новости 00:33
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах».
РБК 00:00
Общество
В Ростовской области коронавирус подтвердили у 232 человек
По данным Роспотребнадзора, в воскресенье, 19 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 35 новых больных коронавирусом.
1rnd.ru вчера в 04:18
Политика
Путин прокомментировал страхи перед возрождением СССР
Преодолевать страхи и фобии по поводу возрождения СССР помогает идея объединения.
Lenta.ru вчера в 08:56