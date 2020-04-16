Коронавирус
Вести.RuИнфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его мнению, он наступит через полтора-два месяца.
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Врач-инфекционист рассказал о новом пике заболеваемости коронавирусом в России
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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
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В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
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Возможным переносчиком коронавируса назвали собак
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