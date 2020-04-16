Коронавирус
Вести.RuИнфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его мнению, он наступит через полтора-два месяца.
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Экономика
Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики
Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК 14:02
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Бывший супруг певицы Пелагеи 28-летний хоккеист Иван Телегин проводит время на самоизоляции вместе со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Вокруг ТВ вчера в 13:45
Наука
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости вчера в 03:02
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Общество
Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.
RT на русском 06:13
Энергетика
Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50%
«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 13:42
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 14:00
Общество
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Происшествия
В Ульяновской области умерли два человека с подозрением на коронавирус
Два человека, у которых первичные тесты дали положительный результат на коронавирус, скончались в Ульяновской области, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 10:23
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Футбол
Шалимов об инстаграме: «Нормальные здесь не сидят. Я сейчас ненормальный!»
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов описал свое отношение к инстаграму.
Sports.ru 14:48
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова
В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Здоровье
Наталья Мазина о больных коронавирусом: «Пневмонии утяжеляются»
У значительного количества лиц заболевание протекает под маской внебольничной пневмонии, а источником является коронавирус.
Взгляд-инфо 12:06
Общество
Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим
Gazeta.SPb вчера в 14:46
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.
Интерфакс 13:51
Авто
«АвтоВАЗ» создал систему онлайн-заказа автомобилей Lada
Компания «АвтоВАЗ» запустила систему онлайн-заказов автомобилей Lada. Об этом сообщили в руководстве предприятия, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:16
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Футбол
Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара
Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара.
Чемпионат вчера в 19:02
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Хоккей
Чемпион мира Марков завершил карьеру
Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт 14:55
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Авто
Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей
В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Политика
Литва обвинила российские СМИ в дезинформации
Министерство обороны Литвы в ежегодном отчете о состоянии национальной кибербезопасности вновь бездоказательно обвинило российские СМИ в "дезинформации", передает Sputnik Литва.
РИА Новости 12:06