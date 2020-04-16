Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его мнению, он наступит через полтора-два месяца.

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

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