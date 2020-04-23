Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИнфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах. Закончится эпидемия, скорее всего, к концу лета, а вот стабилизируется ситуация к концу мая, отметил Тимаков.
Читать в источнике
Комментировать291
с чего всё началось

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
РИА Новости06:02

Подробнее о событии

«Коронавирусный» пик придётся уже на майские праздники. Но не для всех: Прогноз инфекциониста

Царьград06:14

Инфекционист дал прогноз относительно пика коронавируса в Москве

RT на русском06:42

Инфекционист назвал сроки пика эпидемии коронавируса в Москве

Московский Комсомолец06:16

Эксперт считает, что пик коронавируса в Москве придется на майские праздники

Газета.Ru06:16

Инфекционист спрогнозировал пик заражения коронавирусом в столице

Москва 2406:48

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Lenta.ru06:05

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

РИА Новости06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика

Генпрокуратура усмотрела в юмористической публикации ТВК «„Отряды Путина“ против коронавируса» нарушение закона

По каким признакам российские правоохранители решили трактовать данную публикацию, в которой участвуют члены «Отрядов Путина», проводящие «обряд окуривания России от коронавируса» как «недостоверную общественную значимую информацию», а СМИ, которые публикуют это видео, записывают в нарушителей закона – в уведомлении не поясняется.
ТВК 06:24
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
1,3K
Здоровье

ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
8
Политика

Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
565
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
46
Происшествия

В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»

В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
28
Экономика

Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы

«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
Известия 07:54
8
Общество

Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая.
Piter.tv вчера в 15:20
2,1K
Здоровье

БСМП Курска закрыли на карантин

vKurske.com 06:29
12
Общество

Городской суд Праги отменил ограничения, введенные чешским минздравом

Ограничения, касающиеся торговли и передвижения граждан, ранее введенные министерством здравоохранения Чехии, перестанут действовать с 27 апреля.
Московский Комсомолец 08:47
Политика

В Кремле не верят в сокрытие данных о коронавирусе Китаем

Россия не обладает сведениями, которые подтвердили бы тот факт, что Китай скрывает данные о коронавирусе.
ToDay News Ufa 07:00
36
Гаджеты

Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп

На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.
Astera 09:44
11
Энергетика

Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
1
Космос

Составлена первая комплексная геологическая карта Луны

Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20
1
Общество

Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
318
Происшествия

Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

За 8 млн руб. Денис Волчек обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования, сообщая о своих связях в правоохранительных органах, однако, получив крупную сумму денег через посредника, своих обязательств не выполнил.
Коммерсантъ 05:59
9
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
2,7K
Общество

Губернатор Бочаров вводит цифровые пропуска для волгоградцев

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о введении в ближайшее время цифровых пропусков для населения региона из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ИА «Город героев» со ссылкой на текст документа, опубликованный на официальном сайте администрации.
Город героев 09:14
36
Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
44
Общество

Еще двум больницам купили просроченные аппараты ИВЛ

В департаменте здравоохранения Владимиркой области сообщили, что просроченные аппараты ИВЛ, которые легли в основу уголовного дела из-за поставки из в горбольницу номер 6, пытались поставить еще в два медучреждения.
Московский Комсомолец 07:58
Происшествия

Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии.
Российская газета 08:28
83
Общество

Торговые сети начали запрещать вход покупателям без масок

Посетителям магазинов Globus, у которых нет масок, предлагают купить средства защиты на входе за 30 рублей.
БИЗНЕС Online 08:33
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5K
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
135
Политика

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
507
Шоу-бизнес

Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
1
Общество

В США заявки на пособие по безработице подали ещё 4,4 млн человек

В период с 12 по 18 апреля власти получили 4 млн 427 тысяч заявок на выплату пособия по безработице.
News.ru 08:59
6
Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
131
Общество

Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области

Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
114
Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства

На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
Uznayvse.ru 04:21
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное