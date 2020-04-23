Коронавирус
РИА НовостиИнфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах. Закончится эпидемия, скорее всего, к концу лета, а вот стабилизируется ситуация к концу мая, отметил Тимаков.
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с чего всё началось
Пик заболеваемости COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.РИА Новости06:02
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