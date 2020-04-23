Пик заболеваемости COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

с чего всё началось

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах. Закончится эпидемия, скорее всего, к концу лета, а вот стабилизируется ситуация к концу мая, отметил Тимаков.

Политика Генпрокуратура усмотрела в юмористической публикации ТВК «„Отряды Путина“ против коронавируса» нарушение закона По каким признакам российские правоохранители решили трактовать данную публикацию, в которой участвуют члены «Отрядов Путина», проводящие «обряд окуривания России от коронавируса» как «недостоверную общественную значимую информацию», а СМИ, которые публикуют это видео, записывают в нарушителей закона – в уведомлении не поясняется.

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,3K

Здоровье ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 8

Политика Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. 565

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 46

Общество Городской суд Праги отменил ограничения, введенные чешским минздравом Ограничения, касающиеся торговли и передвижения граждан, ранее введенные министерством здравоохранения Чехии, перестанут действовать с 27 апреля.

Энергетика Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье. 1

Космос Составлена первая комплексная геологическая карта Луны Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны. 1

Происшествия Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве За 8 млн руб. Денис Волчек обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования, сообщая о своих связях в правоохранительных органах, однако, получив крупную сумму денег через посредника, своих обязательств не выполнил. 9

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 2,7K

Общество Губернатор Бочаров вводит цифровые пропуска для волгоградцев Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о введении в ближайшее время цифровых пропусков для населения региона из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ИА «Город героев» со ссылкой на текст документа, опубликованный на официальном сайте администрации. 36

Общество Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела. 44

Общество Еще двум больницам купили просроченные аппараты ИВЛ В департаменте здравоохранения Владимиркой области сообщили, что просроченные аппараты ИВЛ, которые легли в основу уголовного дела из-за поставки из в горбольницу номер 6, пытались поставить еще в два медучреждения.

Происшествия Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии. 83

Общество Торговые сети начали запрещать вход покупателям без масок Посетителям магазинов Globus, у которых нет масок, предлагают купить средства защиты на входе за 30 рублей.

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 5K