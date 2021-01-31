РИА НовостиИнфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в РоссииОслабление масочного режима в России возможно к лету, предположил в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.В источникеРосбалтИА Красная ВеснаПетербургский дневникМосковский КомсомолецЦарьградiReactorNewInformАБННародные новостиРеальное времяГТРК МурманПсковское агентство информацииРоссийская газетаМолодой коммунарПрофильВести.RuНовости ВоронежаТК ЗвездаФАНТелеканал 360°RT на русскомПолитРоссияLife.ruСтрана Советов on-lineГазета.RuПРАЙМПарламентская газетаКомсомольская правдаMockva.ruLenta.ruПодробнее о событииИнфекционист рассказал, когда могут ослабить масочный режим в РФМосква 24вчера в 13:49Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в РоссииРИА Новостивчера в 13:09Эксперт рассказал, когда может быть ослаблен масочный режим в РоссииТАССвчера в 07:44Названы возможные сроки ослабления масочного режима в РоссииRT на русскомвчера в 09:24Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режимаВести.Ruвчера в 08:05Эксперт предрекает ослабление масочного режима в России к летуРЕН ТВвчера в 07:58Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима летомТелеканал 360°вчера в 09:40Показать ещёОценить519КомментироватьПоделиться