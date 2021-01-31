Конгрессмен в США заразился COVID-19 после двух прививок от Pfizer

Как передаёт 31 января РИА Новости со ссылкой на The Washington Post, Линч получил вторую дозу вакцины ещё до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, перед церемонией у него был отрицательный тест.