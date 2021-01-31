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РИА Новости
РИА Новости

Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в России

Ослабление масочного режима в России возможно к лету, предположил в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.В источнике
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Москва 24

Инфекционист рассказал, когда могут ослабить масочный режим в РФ

Москва 24вчера в 13:49
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Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима

Вести.Ruвчера в 08:05
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Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима летом

Телеканал 360°вчера в 09:40
RT на русском

Названы возможные сроки ослабления масочного режима в России

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Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в России

РИА Новостивчера в 13:09
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Эксперт предрекает ослабление масочного режима в России к лету

РЕН ТВвчера в 07:58
ТАСС

Эксперт рассказал, когда может быть ослаблен масочный режим в России

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Как передаёт 31 января РИА Новости со ссылкой на The Washington Post, Линч получил вторую дозу вакцины ещё до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, перед церемонией у него был отрицательный тест.
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