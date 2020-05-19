Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИнфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России

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Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

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Сроки улучшения ситуации с коронавирусом назвали в Минздраве

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Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:14
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Общество

Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет

РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Политика

Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией

Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности Штатов, а сама компания якобы сотрудничает с властями России и Китая, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление IT-гиганта.
РИА Новости вчера в 19:05
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия вчера в 08:49
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек

Абакан, 19 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:43
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Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ вчера в 01:15
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
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Здоровье

Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье

По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.
REGNUM вчера в 02:35
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Здоровье

В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом

В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ вчера в 02:59
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
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Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 3—4%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 3,42% — до $33,61 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
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Общество

В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции

В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции.
Infox.ru вчера в 14:58
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Происшествия

В Омской области подросток погиб после удара молнии

ТАСС 00:59
Общество

Летняя погода в центральной России установится только к концу мая

Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Игры

Субботний кинозал: мод NaturalVision Evolved для GTA V

Чуть ли не с момента релиза GTA V модостроитель создавал серию NaturalVision, которая хорошо знакома любителям реалистичной картинки.
Игромания.ру 16 мая в 11:33
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Происшествия

Клещи покусали уже более 10,5 тысячи кузбассовцев

Кемерово, 19 мая 2020, 07:51 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 10 510 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 2795 человек.
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Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
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Футбол

Чемпионат Германии. «Байер» на выезде разгромил «Вердер»

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Здоровье

Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца

Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
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Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
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В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными

Фотографию предписания главного санитарного врача города опубликовало издание «Фонтанка».
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Политика

Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
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Политика

Поклонская предложила Киеву провести референдум в Крыму

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Общество

МВД против отдельной уголовной ответственности за социальную инженерию

МВД выступило против отдельной уголовной ответственности за фишинг, социальную инженерию, склейку купюр и кражу сим-карт.
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Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Kinonews.ru 17 мая в 05:10
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО вчера в 13:34
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