Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИнфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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По закону эпидпроцесса: врач спрогнозировала ситуацию с COVID в России

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Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

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Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

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Сроки улучшения ситуации с коронавирусом назвали в Минздраве

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В Минздраве обозначили сроки завершения эпидемии коронавируса в России

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Инфекционист Минздрава предположила, что конец пандемии коронавируса в РФ наступит к июлю

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Инфекционист Минздрава оценила сроки завершения эпидемии COVID в России

РБК20:02
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Политика

Трамп назвал ВОЗ «марионеткой Китая»

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) китайской «марионеткой» и подтвердил, что он рассматривает возможность сокращения или отмены поддержки США.
Коммерсантъ 19:45
Общество

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 23:08
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Армия и оружие

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 22:42
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Происшествия

Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ

Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК 16 мая в 21:21
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Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО 13:34
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
4
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы

В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
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Общество

Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о Крыме

Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что процедура референдума прошла с учетом всех норм международного права, и вопрос принадлежности Крыма закрыт.
Пятый канал вчера в 18:03
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Футбол

Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»

Тарасов присоединился к «Рубину» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода, но практически сразу выбыл из строя, получив перелом ноги на тренировке.
Metaratings 04:47
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Авто

«АвтоВАЗ» в мае снова повысил цены на автомобили на 1%

За прошлый год "АвтоВАЗ" поднимал цены трижды, в среднем подорожание моделей Lada каждый раз составляло 1-3%.
ТАСС 04:08
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Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
4
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, рассказавших о нехватке масок

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал медицинских работников, рассказавших о нехватке защитных средств в регионе, «провокаторами».
ProstoProSport вчера в 23:15
1,4K
Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

РИА Новости 16:09
50
Здоровье

Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса

Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
3
Общество

В Башкирии вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей

В республике Башкортостан вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для всех страдающих хроническими заболеваниями, а также тех, кто проживает совместно с ними, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи.
Стерлеград 06:51
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Футбол

ЦСКА предложит Деспотовичу зарплату в 1,2 миллиона евро

Отмечается, ему готовы предложить заработную плату в размере 1,2 миллиона евро за один сезон.
Vprognoze.ru 16:25
Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
14
Здоровье

Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы

Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа 15:26
51
Общество

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области возросло до 746

По данным на утро вторника, 19 мая, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области возросло до 746.
ИркСиб 21:40
1
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru 21:37
Космос

Инопланетные вирусы могли доставить на Землю с образцами почвы

Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард в интервью с Stanford News заявил о том, что инопланетные вирусы могли попасть на Землю через образцы пород с Марса, сообщает корреспондент tvbrics.com.
TV BRICS 16 мая в 02:17
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Авто

Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks

Японская компания Nissan намерена представить 15 мая в Тайланде новый гибридный кроссовер Nissan Kicks.
Faktom 16 мая в 07:40
6
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
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Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
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