Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, на плато Россия выйдет через 1,5-2 месяца, то есть в июне-июле текущего года.

Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле

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