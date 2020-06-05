Коронавирус
Газета.RuИнфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист. По его словам, избежать ее практически невозможно и наступить она может уже летом 2020 года. Это объясняется тем, что 99% населения планеты все еще не получили иммунитет к COVID-19.
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато предупреждает, что при второй волне COVID-19, которую он считает почти неизбежной, заболевших может быть больше, чем при первой.РИА Новостивчера в 21:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском вчера в 16:00
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:45
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
Футбол
Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал клуб, за который выступает
Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о том, что пока не собирается покидать российский клуб.
Спорт-Экспресс 04:48
Здоровье
В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки
На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU вчера в 06:47
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
За минувшие сутки на территории Московской области выявили 736 новых случаев заражения коронавирусом, при этом в 15 городских округах не обнаружили на одного инфицированного.
Live24 03 июня в 12:22
Футбол
Алекс Крал: Тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах
Все были очень рады вернуться к любимому делу после такой большой паузы.
Советский спорт 05:21
Игры
В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
REGNUM 04 июня в 14:44
Финансы
Аналитики прогнозируют ослабление доллара в ближайшие месяцы
Российские аналитики прогнозируют некоторое ослабления доллара США в ближайшие месяцы.
Актуальные Новости 04:47
Происшествия
Задержание журналиста Ивана Голунова год назад не было связано с его расследованием о похоронном бизнесе
Ровно год назад сотрудники УВД по западному округу Москвы задержали Ивана Голунова в центре Москвы и обвинили в причастности к наркоторговле.
Эхо Москвы 05:31
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Хоккей
Брагин назначен главным тренером сборной России
Как сообщает пресс-служба ФХР, в тренерский штаб Брагина вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.
Советский спорт вчера в 02:11
Общество
Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США
По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
Политика
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости вчера в 14:44
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
Политика
США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты
США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.
РИА Новости вчера в 16:25