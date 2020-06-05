Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИнфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист. По его словам, избежать ее практически невозможно и наступить она может уже летом 2020 года. Это объясняется тем, что 99% населения планеты все еще не получили иммунитет к COVID-19.
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с чего всё началось

Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато предупреждает, что при второй волне COVID-19, которую он считает почти неизбежной, заболевших может быть больше, чем при первой.
РИА Новостивчера в 21:19

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Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Газета.Ru02:40

Инфекционист оценил вероятность второй волны коронавируса

Комсомольская правдавчера в 21:17

90%: врач из Японии оценил вероятность второй волны коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:56

Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19

РИА Новостивчера в 21:19

В Японии предупредили: вторая волна коронавируса неизбежна. Зараженных может быть еще больше

URA.Ruвчера в 22:00

Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%

Известиявчера в 21:07

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:30
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском вчера в 16:00
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:45
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Газета.Ru 01:58
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Футбол

Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал клуб, за который выступает

Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о том, что пока не собирается покидать российский клуб.
Спорт-Экспресс 04:48
Здоровье

В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Кино

Актер Михаил Кокшенов скончался

Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU вчера в 06:47
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Здоровье

Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

За минувшие сутки на территории Московской области выявили 736 новых случаев заражения коронавирусом, при этом в 15 городских округах не обнаружили на одного инфицированного.
Live24 03 июня в 12:22
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Футбол

Алекс Крал: Тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах

Все были очень рады вернуться к любимому делу после такой большой паузы.
Советский спорт 05:21
Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM 04 июня в 14:44
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Финансы

Аналитики прогнозируют ослабление доллара в ближайшие месяцы

Российские аналитики прогнозируют некоторое ослабления доллара США в ближайшие месяцы.
Актуальные Новости 04:47
Происшествия

Задержание журналиста Ивана Голунова год назад не было связано с его расследованием о похоронном бизнесе

Ровно год назад сотрудники УВД по западному округу Москвы задержали Ивана Голунова в центре Москвы и обвинили в причастности к наркоторговле.
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
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Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России

Как сообщает пресс-служба ФХР, в тренерский штаб Брагина вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.
Советский спорт вчера в 02:11
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Общество

Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США

По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
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Политика

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости вчера в 14:44
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
Политика

США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты

США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.
РИА Новости вчера в 16:25
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

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