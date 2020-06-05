Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато предупреждает, что при второй волне COVID-19, которую он считает почти неизбежной, заболевших может быть больше, чем при первой.

с чего всё началось

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист. По его словам, избежать ее практически невозможно и наступить она может уже летом 2020 года. Это объясняется тем, что 99% населения планеты все еще не получили иммунитет к COVID-19.

Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,7K

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 29

Политика В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2» В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости. 99

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. 2,1K

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 814

Кино Актер Михаил Кокшенов скончался Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. 1,5K

Здоровье Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье За минувшие сутки на территории Московской области выявили 736 новых случаев заражения коронавирусом, при этом в 15 городских округах не обнаружили на одного инфицированного. 1,4K

Финансы Аналитики прогнозируют ослабление доллара в ближайшие месяцы Российские аналитики прогнозируют некоторое ослабления доллара США в ближайшие месяцы.

Происшествия Задержание журналиста Ивана Голунова год назад не было связано с его расследованием о похоронном бизнесе Ровно год назад сотрудники УВД по западному округу Москвы задержали Ивана Голунова в центре Москвы и обвинили в причастности к наркоторговле.

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных. 1,2K

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,6K

Хоккей Брагин назначен главным тренером сборной России Как сообщает пресс-служба ФХР, в тренерский штаб Брагина вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов. 2

Общество Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.

Политика Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей» Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе. 1

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 153

Происшествия На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.