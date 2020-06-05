Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато предупреждает, что при второй волне COVID-19, которую он считает почти неизбежной, заболевших может быть больше, чем при первой.

с чего всё началось

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист. По его словам, избежать ее практически невозможно и наступить она может уже летом 2020 года. Это объясняется тем, что 99% населения планеты все еще не получили иммунитет к COVID-19.

Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

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