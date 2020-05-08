В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.

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Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Так считает врач-инфекционист Валерий Безносенко, сообщает 8 мая РБК.

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