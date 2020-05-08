В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.

с чего всё началось

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что принятые карантинные меры могли помочь России избежать резкого роста количества больных на первом этапе эпидемии.

Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России

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