Коронавирус
РБКИнфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что принятые карантинные меры могли помочь России избежать резкого роста количества больных на первом этапе эпидемии.
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с чего всё началось
В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.РБКвчера в 23:00
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Врач заявил, что Россия может избежать пика распространения коронавируса
ИА Красная Веснавчера в 23:37
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РИА Новости вчера в 09:12
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КТВ-Луч вчера в 13:12
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Lenta.ru вчера в 23:35
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Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
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Evo-rus.com 06 мая в 13:56
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Pravda.Ru вчера в 05:28
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