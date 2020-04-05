Коронавирус

News.ruNews.ruВ Перми несколько отделений инфекционной больницы закрыли на карантин

По предписанию главного санитарного врача сегодня закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96, так как ещё у двоих сотрудников учреждения подозрительные анализы.
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В Перми объявили карантин в инфекционной больнице, где у врачей подозревают коронавирус

ТАСС09:57

Отделения краевой инфекционной больницы закрыли на карантин

Новый компаньон09:28

Отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 закрыты на карантин

Сайт губернатора и Правительства Пермского края09:08

У пяти сотрудников пермской инфекционки — подозрение на коронавирус. Теперь ее медикам две недели нельзя уходить домой

Новости Перми 59.ru09:23

У пяти сотрудников краевой инфекционной больницы предварительно обнаружен коронавирус

Business Class (Пермь)09:17

Пермскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин. У врачей выявили подозрение на коронавирус

Properm.ru09:16

У 5 сотрудников пермской инфекционной больницы предварительно подтвердили коронавирус

КП - Пермь09:25
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Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Общество

Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья

В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Политическая Экспертиза 05:37
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Названы профессии, по которым ударит пандемия

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Вести.Ru 11:30
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Политика

Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.
Российская газета 02 апреля в 09:53
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Футбол

Карпин показал, как ухаживает за новорожденной дочерью

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем Instagram-канале показал, как ухаживает за новорожденной дочерью во время карантина из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:14
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Общество

Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 15:06
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Политика

СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:29
Происшествия

Историка Олега Соколова этапировали в Петербург

Российская газета 05:29
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
РБК 15:09
Футбол

Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток

Газета.Ru 13:18
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Общество

Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов

Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечет экономические потери, сообщил РБК губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РБК 10:06
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Гуф рассказал, где сейчас находится Джиган

Джиган перестал выходить на связь после того, как его супруга Оксана Самойлова призналась, что подала документы на развод.
News.ru 11:51
Общество

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Газета.Ru 14:57
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Российская газета 12:52
Общество

Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ

Российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг.
Газета.Ru 14:50
Общество

Голикова объяснила приостановку возврата граждан России из-за рубежа

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что российские власти не собираются прекращать вывоз соотечественников из-за границы, а только на время приостанавливают данную процедуру для того, чтобы определить, в каком количестве и куда вернутся россияне после возвращения на родину.
Капитал страны вчера в 11:58
Авто

Появились «живые» фото нового Lada Largus FL

В сообществе «For Friends & Для Друзей» представили первые снимки внутреннего убранства нового Largus FL.
SpeedMe 05:32
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

В мире за сутки коронавирусом заразились более 82 тысяч человек

От коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли за сутки более 5,7 тысячи человек.
Невские Новости 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
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