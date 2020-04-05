По предписанию главного санитарного врача сегодня закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96, так как ещё у двоих сотрудников учреждения подозрительные анализы.

В Перми несколько отделений инфекционной больницы закрыли на карантин

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