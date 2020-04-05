Коронавирус
News.ruВ Перми несколько отделений инфекционной больницы закрыли на карантин
По предписанию главного санитарного врача сегодня закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96, так как ещё у двоих сотрудников учреждения подозрительные анализы.
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Отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 закрыты на карантин
Сайт губернатора и Правительства Пермского края09:08
У пяти сотрудников краевой инфекционной больницы предварительно обнаружен коронавирус
Business Class (Пермь)09:17
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