ИзвестияИнфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17%По данным специалистов института «Центра развития» ВШЭ, ВВП может сократиться до 10%, а инфляция достигнуть 20%.Московский КомсомолецПрогнозируемая инфляция по итогам 2022-го в несколько раз выше докризисных официальных прогнозов: в начале февраля Минэк ожидал рост цен на уровне 5,9% по итогам 2022-го.ИзвестияПо мнению экспертов, ВВП в этом году упадет почти на 4,5% (действующий прогноз – +3%).SIA.ruВ последний раз инфляция превышала 15% в 2002 году, а снижение ВВП было в 2015-м.SIA.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияSIA.ruVSE42.RUПодробнее о событииЭксперты спрогнозировали рост инфляции в России почти до 17%VSE42.RU21:47По санкциям считают: инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17%Известия16:01Самое цитируемоеИнфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17%Московский Комсомолец19:45Инфляции в России прогнозируют ускорениеТелепорт20:42Эксперты прогнозируют ускорение инфляции в России практически до 17%Gazeta.SPb21:19В России прогнозируют ускорение инфляции до 17 процентовФедералПресс18:32Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17%Известия17:30Показать ещёОценить37Поделиться