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Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17%

По данным специалистов института «Центра развития» ВШЭ, ВВП может сократиться до 10%, а инфляция достигнуть 20%.
Московский Комсомолец
Прогнозируемая инфляция по итогам 2022-го в несколько раз выше докризисных официальных прогнозов: в начале февраля Минэк ожидал рост цен на уровне 5,9% по итогам 2022-го.
Известия
По мнению экспертов, ВВП в этом году упадет почти на 4,5% (действующий прогноз – +3%).
SIA.ru
В последний раз инфляция превышала 15% в 2002 году, а снижение ВВП было в 2015-м.
SIA.ru

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