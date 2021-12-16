Finam.RuИнфляционные ожидания населения РФ достигли в декабре 14,8%Выросла также оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре — с 16,2% до 17,7%. Последний раз резкий рост инфляционных ожиданий населения наблюдался в октябре 2021 года.КомпанияДинамика инфляционных ожиданий является одним из основных факторов, на которые Банк России обращает внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).ИнтерфаксОчередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 17 декабря.ИнтерфаксСогласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuСобеседникLive24АБНРадио Комсомольская правдаМаяк (г. Сосновый Бор)Комсомольская правдаПодробнее о событииРоссияне ожидают рекордную инфляцию в 2022 годуКоммерсантъ03:09Текущий уровень инфляционных ожиданий - это максимум с 2015 - начала 2016 годаFinam.Ru08:20ЦБ сообщил о выросших почти до 15% инфляционных ожиданиях россиянГазета.Ru04:25В России в декабре инфляционные ожидания выросли на 1,3%Banki Loans06:57Инфляционные ожидания россиян на ближайший год в декабре выросли до рекордных с 2016 года 14,8%ПРАЙМ02:31Опрос: инфляционные ожидания в России в декабре резко выросли до 14,8%ТАСС02:22Инфляционные ожидания в РФ в декабре подскочили до 14,8%Интерфакс02:16Показать ещёОценить92Поделиться