Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.