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Инфляционные ожидания населения РФ достигли в декабре 14,8%

Выросла также оценка
 наблюдаемой населением инфляции в декабре — с 16,2% до 17,7%. Последний раз резкий рост инфляционных ожиданий населения наблюдался в октябре 2021 года.
Компания
Динамика инфляционных ожиданий является одним из основных факторов, на которые Банк России обращает внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).
Интерфакс
Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 17 декабря.
Интерфакс
Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
ПРАЙМ

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