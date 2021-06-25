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Инфляционные ожидания населения в России вернулись к апрельскому максимуму

Инфляционные ожидания населения России в июне возобновили рост и вернулись к апрельскому максимуму в 11,9%. Об этом сообщает 25 июня пресс-служба Банка России.В источнике

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Повышение инфляционных ожиданий населения России зафиксировано в июне

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Инфляционные ожидания населения в России вернулись к апрельскому максимуму

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Инфляционные ожидания населения и предприятий в июне выросли

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Ожидания россиян по инфляции вернулись к апрельским максимумам

ПРАЙМ10:06
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