REGNUMИнфляционные ожидания населения в России вернулись к апрельскому максимумуИнфляционные ожидания населения России в июне возобновили рост и вернулись к апрельскому максимуму в 11,9%. Об этом сообщает 25 июня пресс-служба Банка России.В источникеРосбалтРосбалтFrank MediaФАНПодробнее о событииПовышение инфляционных ожиданий населения России зафиксировано в июнеФАН12:41В июне выросли инфляционные ожидания россиянДолг.рф10:36Инфляционные ожидания населения в июне выросли на 0,6 п. пТАСС10:58ЦБ РФ зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиянРосбалт10:51Инфляционные ожидания населения в России вернулись к апрельскому максимумуREGNUM11:45Инфляционные ожидания населения и предприятий в июне вырослиФинмаркет10:10Ожидания россиян по инфляции вернулись к апрельским максимумамПРАЙМ10:06Показать ещёОценить4Поделиться