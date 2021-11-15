Banki Loans«Инфляция достигла максимума»: Американский кризис скажется на экономике всего мираАмериканская инфляция выросла до 30-летнего максимума.Banki LoansСтремительно дорожают энергоресурсы, продукты, услуги.РИА НовостиВ октябре — 6,2 процента в годовом выражении.РИА НовостиВ стране также наблюдаются трудности в сфере логистики, где сохраняются перебои в поставках.Banki LoansЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Инфляция достигла максимума»: Американский кризис скажется на экономике всего мираBanki Loans02:25Цены на взлете: новый американский кризис отразится на всем миреРИА Новости00:00«Не нужно рассчитывать, что через 2 недели все закончится»: эксперт о росте цен на продуктыТВК00:11Показать все источникиОценить7Поделиться