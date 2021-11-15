Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 261 рубля, на коньяк — до 480

МРЦ на коньяк собираются поднять на 7,6 процента — с текущих 446 до 480 рублей за тот же объем, а на бренди — на 7,4 процента — с 324 до 348 рублей.