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«Инфляция достигла максимума»: Американский кризис скажется на экономике всего мира

Американская инфляция выросла до 30-летнего максимума.
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Стремительно дорожают энергоресурсы, продукты, услуги.
РИА Новости
В октябре — 6,2 процента в годовом выражении.
РИА Новости
В стране также наблюдаются трудности в сфере логистики, где сохраняются перебои в поставках.
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«Инфляция достигла максимума»: Американский кризис скажется на экономике всего мира
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