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Форпост Северо-Запад
Форпост Северо-Запад

Росстат: инфляция в России в 2020 году достигла 4,9%

В РФ отметили ускорение роста цен на товары и услуги. Как стало известно в четверг, 31 декабря, инфляция в России составила 0,8% в декабре, увеличившись на 0,09% в сравнении с ноябрём. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном портале Росстата.В источнике
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Инфляция в России в целом за год, по предварительным данным Росстата, составила
 4,9%. В 2020 году она стала максимальной с 2016 года, сообщает «Интерфакс».
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